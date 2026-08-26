SRBIJA POPODNE NA UDARU PLJUSKOVA Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje najugroženiji

REPUBLIČKI meteorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, na severu i pretežno sunčano, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se posle podne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 34 °S.

TOPLO, U PETAK I SUBOTU PONOVO SA DNEVNOM TEMPERATUROM I PREKO 35 °S

Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab promenljiv, na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozpadni. Najniža temperatura od 14 do 20 °S, a najviša od 32 do 36 °S.

U petak (28.08.) pretežno sunčano i veoma toplo.

Za dane vikenda (29-30.08.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U petak i subotu u košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom.

U prvoj polovini naredne sedmice (31.08.-02.09.) ponovo pretežno sunčano, a prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature očekuje se u sredu uveče (02.09.) na severu Srbije, a u četvrtak (03.09.) i u ostalim krajevima.

I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin