MALE BOGINJE U SRBIJI! Hitno se oglasili iz "Batuta"

PROŠLE nedelje u Srbiji je registrovan jedan slučaj malih boginja (morbila), izjavila je profesorka dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto: Profimedia/Astrid Gast / Panthermedia

Male boginje ponovo se šire u Bugarskoj sa više od 500 potvrđenih slučajeva, prenose tamošnji mediji. Ozbiljna je situacija i na Kosovu i Metohiji, blizu 200 registrovanih, a samo za nedelju dana – 25 novih slučajeva obolevanja od morbila.

Početak školske godine ponovo u prvi plan stavlja pitanje vakcinacije dece i prevencije zaraznih bolesti. Dok je u Bugarskoj registrovano više od 500 slučajeva malih boginja, u Srbiji je epidemiološka situacija trenutno stabilna, ali zdravstveni sistem pojačano prati njeno kretanje.

Jedan slučaj morbila u Srbiji – situacija se prati

- Situacija na teritoriji Srbije je stabilna. Prema izveštajima zdravstvenih ustanova tokom prethodne nedelje, potvrđen je jedan slučaj morbila. To znači da smo stalno na oprezu – kao zdravstveni sistem, zdravstveni radnici i kao društvo. Veoma je važno da u zajednici, posebno kada su u pitanju školska deca, obuhvat vakcinacijom protiv malih boginja, rubeoli i zaušaka bude 95 odsto. Vakcinacija se ne sme izbegavati - istakla je prof. dr Jovanović.

Kaže da svako dete koje navrši godinu dana treba da primi prvu dozu MMR vakcine, dok je pre polaska u školu vreme za drugu dozu.

- Prema našim podacima, u prethodnoj godini obuhvat prvom dozom bio je prilično nedovoljan – 73 odsto ciljne populacije. To se kasnije nadoknadi do polaska u školu, pa je obuhvat drugom dozom 91 odsto. Ipak, mi težimo obuhvatu od 95 odsto. Zato podsećam roditelje da ovu vakcinaciju ne treba izbegavati. Ona predstavlja zaštitu kako svakog deteta pojedinačno, tako i celokupnog kolektiva - navela je direktorka "Batuta".

Vakcina se može primiti u domovima zdravlja

Uskoro počinje škola, za upis je bila potrebna i potvrda o imunizaciji.

- Vakcina uvek ima i snabdevanje je stabilno. Ono što je potrebno jeste da roditelj, kada je dete zdravo, ode kod izabranog pedijatra i dogovori se o vakcinaciji. To je zaštita u koju se ulaže, koja se preporučuje i koja štiti zdravlje kako sopstvenog deteta, tako i dece u njegovom okruženju - rekla je profesorka.

Bilo je više od 200 slučajeva morbila, ali neretko se postavlja pitanje gde je registrovan aktuelni slučaj i koliko je situacija ozbiljna.

- Jedan slučaj je registrovan na teritoriji okruga u kojem je obuhvat imunizacijom inače nizak. Zbog toga apelujemo da se i u Novom Pazaru, Tutinu, ali i u svim drugim sredinama, uključujući Beograd, posveti pažnja potpunoj imunizaciji koja je neophodna. Registracija svakog slučaja malih boginja povećava pažnju epidemioloških službi i sprovodi se pooštren epidemiološki nadzor. Podsetila bih da smo samo tokom 2024. godine imali više od 200 slučajeva malih boginja, a to ne mora da se dešava - rekla je za RTS prof. Verica Jovanović.

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