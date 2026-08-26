Društvo

OSVEŽENJE JE STIGLO ALI VEĆ DANAS SE VRAĆA PRAVO LETO! Dan pred nama donosi čak 34 stepena — evo gde će biti pljuskovi i jak vetar!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2026. u 00:11

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ОСВЕЖЕЊЕ ЈЕ СТИГЛО АЛИ ВЕЋ ДАНАС СЕ ВРАЋА ПРАВО ЛЕТО! Дан пред нама доноси чак 34 степена — ево где ће бити пљускови и јак ветар!

Foto: AI/Gemini

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima.

Slab i umeren vetar, posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 34.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Slab i umeren, severozapadni vetar.

Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša oko 31.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i subotu kada se očekuja dnevna temperatura viša 35 stepeni.

Za vikend se uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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