Društvo

GRAD ZAVIJJEN U CRNO: U Kraljevu će biti proglašen dan žalosti povodom pogibije devojčice

T.J.

26. 08. 2026. u 09:29

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POVODOM tragične pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, Grad Kraljevo će na dan njene sahrane proglasiti dan žalosti.

ГРАД ЗАВИЈЈЕН У ЦРНО: У Краљеву ће бити проглашен дан жалости поводом погибије девојчице

Foto: Anton Brehov/Alamy/Profimedia

Odluka o proglašenju dana žalosti znak je poštovanja prema devojčici koja je preminula od posledica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći koja se u ponedeljak uveče dogodila u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona i saosećanja sa porodicom, objavljeno je na sajtu Grada Kraljeva.

Grad je uputio najiskrenije i najdublje saučešće porodici stradale devojčice.

U Kraljevu je u ponedeljak uveče došlo do teške saobraćajne nesreće kada je automobil udario pešake, a petogodišnja devojčica preminula je od zadobijenih povreda.

Policija je uhapsila J. A. (26) iz tog grada, zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake.

Sumnja se da je on u ponedeljak oko 19 časova, u Ulici 4. kraljevački bataljon u Kraljevu, upravljajući vozilom "seat", prilikom preticanja udario u putničko vozilo "folksvagen" koje se kretalo iz suprotnog smera, nakon čega je prešao na pešačko-biciklističku stazu, gde je udario u drvo, a zatim u pešake.

Tada je teške telesne povrede, opasne po život zadobila petogodišnja devojčica, dok su teške telesne povrede zadobile njena 32-godišnja majka i jednogodišnja sestra, koja je bila u dečjim kolicima.

Otac (35) zadobio je lake telesne povrede, kao i 33-godišnja putnica iz "seata".

Proverom je utvrđeno da osumnjičeni ne poseduje vozačku dozvolu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

(Tanjug)

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