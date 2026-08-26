SUTRA BEZ VODE OVAJ DEO BEOGRADA: Proverite svoju ulicu

JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavilo je za sutra planirane radove na vodovodnoj mreži u delovima Palilule i Zvezdare, zbog čega će od 8 do 22 sata bez vode ostati potrošači u pojedinim delovima opština.

Foto: Atlas Studio / Alamy / Profimedia

Bez vode će biti potrošači u Takovskoj, od Jaše Prodanovića do Cvijićeve ulice, i u Cvijićevoj ulici, od Jaše Prodanovića do Bulevara despota Stefana.

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, sutra od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Vizantijskoj, Lepenskog vira, Teodorinoj, Vladimira Ćorovića, Vladimira Dvornikovića, Gamzigradskoj, Feliksa Kanica, Save Petkovića, Livadskoj, Mitkovom kladencu i Ladnom brdu, od Mitkovog kladenca do Dolinske.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se videti i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: PUKLA VODOVODNA CEV VRAČARU: Propao asfalt u Smiljanićevoj, voda na sve strane