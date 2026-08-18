TOPLOTNI TALAS SE VRAĆA U PUNOJ SNAZI: Ne navikavajte se na osveženje
NAKON osveženja koje je stiglo u Srbiju, stiže i poslednji toplotni talas 2026. godine.
Sinoć je u Srbiju stiglo dugo očekivano osveženje, a temperatura je pala za čitavih 10 stepeni Celzijusove skale. Vreme je dosta prijatnije u odnosu na prethodni period, ali meteorolog Ivan Ristić je u novoj vremenskoj prognozi otkrio da već u četvrtak 20. avgusta počinje novi toplotni talas koji će trajati do 25. avgusta.
"Teško leto je iza nas"
Od četvrtka 20. pa do utorka, 25. avgusta, temperature će se kretati u rasponu od 35 do 40 stepeni. Nakon toga prognozira se kraj letnjih vrućina.
- Baš teško leto je iza nas, velika suša je problem. Jun je bio paklen, pa jul varljiv, a sada je vatreno - rekao je Ristić.
On ističe da je očekivao više padavina koje bi mnogo značile.
- Neće biti vlažnost zbog malo padavina, a od četvrtka u Beogradu temperatura 38 stepeni, isto i u petak. U Srbiji će temperature ići do 40 stepeni, za 10 i više stepeni će porasti temperatura u rasponu od samo dva dana - upozorava Ristić.
Prema rečima meteorologa, novi toplotni talas trajaće do 25. avgusta, ali uz velike vrućine.
- Pet dana će potrajati, biće baš velikih vrućina. Mislim da će temperatura proći 38 stepeni, modeli prikazuju 38,1 a biće negde i 40 stepeni - nastavlja Ristić.
Kraj avgusta
Nakon ovog toplotnog avgusta, Srbiju očekuje osveženje, pad temperatura i kraj letnjih vrućina.
- Nećemo imati vetar tad jer je lakše kad duva košava, a kada stane vetar, onda nastaje problem. Trajaće pet dana, a onda ide pad temperature uz osveženje kada bi trebalo da padne temperatura na 30 stepeni - napominje Ristić.
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