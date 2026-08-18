ŽESTOK UDARAC IZ IRANA! PVO napravila PUSTOŠ: Oboreno preko 200 američkih i izraelskih letelica?!
IRANSKI sistemi protivvazdušne odbrane oborili su više od 200 neprijateljskih letelica, uključujući dronove i avione sa posadom, tokom sukoba sa SAD i Izraelom, izjavio je zamenik komandanta Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC) Mostafa Izadi.
Izadi je na ceremoniji u Teheranu rekao da je obaranje više od 200 letelica privuklo veliku pažnju u SAD i doprinelo unutrašnjoj nestabilnosti u Izraelu, preneo je Pres TV.
Prema njegovim rečima, "neprijatelj" je u sukob ušao sa ciljem promene režima i raspada Irana, ali je pretrpeo poraz i nije uspeo da pristupi iranskoj nuklearnoj industriji.
Izadi je ocenio da je nacionalna kohezija u Iranu dodatno ojačana, dok je, prema dostupnim podacima, 80 odsto mladih Amerikanaca protivi ratu sa Iranom.
rt.rs
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