KOMPANIJA "DUNAV OSIGURANJE" OBRADOVAĆE OSIGURANIKE: Putujte bezbrižno uz 15% popusta na onlajn kupovinu putnog zdravstvenog osiguranja

KOMPANIJA „Dunav osiguranje” svojim osiguranicima omogućava 15% popusta na premiju putnog zdravstvenog osiguranja prilikom onlajn kupovine polise. Zahvaljujući brzom i jednostavnom procesu ugovaranja putem sajta Dunav osiguranja, polisa se može kupiti u svega nekoliko klikova, uz dodatnu uštedu i sigurnost tokom putovanja.

Foto: Shuterstock

- Kada planiramo putovanje, najčešće razmišljamo o destinaciji, smeštaju i sadržajima koji nas očekuju, dok o nepredviđenim situacijama retko ko želi da misli. Upravo zato putno zdravstveno osiguranje predstavlja važan deo svakog putovanja, jer pruža sigurnost i podršku onda kada su najpotrebnije. Uz 15 odsto popusta prilikom onlajn kupovine polise, našim osiguranicima omogućavamo da do te zaštite dođu brzo, jednostavno i povoljno - izjavila je Jugoslava Smiljković Stojanović, direktor Centra za marketing u Kompaniji „Dunav osiguranje”.

Ona je istakla i da se onlajn - popust direktno odražava na cenu polise. Tako, na primeru desetodnevnog putovanja u Grčku, premija za jednu osobu starosti od 19 do 70 godina iznosi 1.913 dinara prilikom onlajn - kupovine, dok za četvoročlanu porodicu, za isti period i destinaciju, cena onlajn - polise iznosi 4.931 dinar.

Jugoslava Smiljković Stojanović naglasila je da putno zdravstveno osiguranje Kompanije „Dunav” pokriva troškove organizacije lečenja, hitne medicinske pomoći, bolničkog lečenja, nabavke neophodnih lekova, prevoza do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, usluge putne i pravne asistencije, dok VIP pokriće omogućava ugovaranje dodatne zaštite. Klijentima je na raspolaganju i paket putnog osiguranja koji pored zdravstvenog osiguranja obuhvata i osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode, a kao dodatna pokrića mogu se ugovoriti osiguranje od otkaza putovanja i osiguranje prtljaga.

- Naš cilj nije da našim osiguranicima omogućimo samo povoljnije ugovaranje polise, već i da im pružimo osećaj sigurnosti dok su van zemlje. Troškovi zdravstvenih usluga u inostranstvu mogu biti veoma visoki, zbog čega je važno da putnici na vreme obezbede adekvatnu zaštitu. Uz jednostavnu onlajn-kupovinu putnici mogu bezbrižnije da planiraju svoj odmor i usredsrede se na ono zbog čega se na putovanje i kreće – nova iskustva i lepe uspomene - dodala je direktorka Centra za marketing.

Foto: Pakt studio Jugoslava Smiljković Stojanović

Ona ističe da polisu mogu da zaključe državljani Republike Srbije, kao i strani državljani s prebivalištem ili dozvolom za privremeni boravak u Srbiji, i to kao individualno, porodično ili grupno osiguranje. Visina premije zavisi od teritorije pokrića, izabrane sume osiguranja, nivoa pokrića, starosti osiguranika i trajanja putovanja.

U slučaju neželjenih događaja poput povreda ili drugih nepredviđenih zdravstvenih problema, polisa putnog osiguranja aktivira se brzo i krajnje jednostavno pozivanjem kontakt centra koji je dostupan 24 sata svakog dana u godini na broj telefona +381 11 36 36 940. U situacijama kada osiguranik nije u mogućnosti da odmah kontaktira sa asistenckom kućom, potrebno je da sačuva kompletnu medicinsku dokumentaciju i račune, kako bi po povratku u zemlju mogao da ostvari pravo na refundaciju troškova pokrivenih polisom.

Za sve dodatne informacije i podršku u vezi sa onlajn-kupovinom polisa zainteresovani mogu pozvati Kontakt centar Kompanije „Dunav osiguranje” na telefon 0800 386 286 ili posetiti sajt www.dunav.com.