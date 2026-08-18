CENE NAFTE RASTU: Neizvesnost u vezi sa situacijom u Ormuskom moreuzu gura na gore vrednost crnog zlata
CENE sirove nafte porasle su danas pod uticajem neizvesnosti u vezi sa situacijom u Ormuskom moreuzu i tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Cena američke sirove nafte WTI skočila je na oko 85 dolara po barelu, dok je severnomorska nafta Brent takođe poskupela na oko 91 dolar po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.
Napetosti u strateški važnom pomorskom prolazu ostaju visoke, a Vašington i Teheran za sada ne pokazuju značajniji napredak ka dogovoru o kontroli Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države trenutno ne vode pregovore sa Iranom, niti ih planiraju, potvrdivši istovremeno da američka pomorska blokada ostaje na snazi.
Iako je Tramp ranije tvrdio da je Ormuski moreuz otvoren i da su mine uklonjene, rizici za pomorski saobraćaj i dalje postoje.
Prema navodima britanskih pomorskih vlasti, jedan brod je navodno napadnut prilikom izlaska iz moreuza, pri čemu je došlo do oštećenja mašinskog prostora, a jedan član posade je stradao.
Poremećaji u pomorskom saobraćaju primoravaju proizvođače nafte iz Persijskog zaliva da pronalaze alternativne načine za nastavak izvoza.
Saudijska Arabija je počela da nudi isporuke sirove nafte poreklom izvan područja Ormuskog moreuza, što ukazuje da Rijad razmatra mere slične onima koje već primenjuju Ujedinjeni Arapski Emirati kako bi naftu transportovali kroz (ili zaobilazeći) područje pogođeno poremećajima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ORO SE VIJE U SVETIM ARHANGELIMA: Srbi uz Milana Vasića zaigrali kolo kraj Prizrena
Preporučujemo
CENE NAFTE PONOVO PORASLE: Evropski indeksi uglavnom u plusu
17. 08. 2026. u 11:48
MOSKVA UPOZORAVA: EU preko "Irini" udara na ruski pomorski transport
12. 08. 2026. u 18:49
TRAMP IMA NOVU ŽELjU: Sviđa mi se ideja da se Ormuski moreuz proglasi teritorijom SAD
17. 08. 2026. u 22:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)