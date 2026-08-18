SRBIJA VEČERAS NA UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje najugroženiji (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom sajtu najnovijim saopštenjem.

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- Do kraja dana u većini krajeva suvo uz delimično razvedravanje, samo se još na jugu i jugoistoku Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Najviša temperatura od 27 do 31 °S. Uveče i tokom noći kratkotrajna kiša uz umereno naoblačenje ponegde i na severu Srbije.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra (19.08.) pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i pre podne u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije umereno oblačno. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 14 do 20 °S, a najviša od 31 do 35 °S.

Zatim u većini mesta pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, uslova za pojavu pljuska i grmljavine biće uglavnom na severozapadu zemlje i u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Krajem perioda (25.08. u drugom delu dana i 26.08.) prolazno naoblačenje sa severozapada usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu, pad temperature i pojačan severozapadni vetar. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ