SRBIJA VEČERAS NA UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje najugroženiji (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Do kraja dana u većini krajeva suvo uz delimično razvedravanje, samo se još na jugu i jugoistoku Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Najviša temperatura od 27 do 31 °S. Uveče i tokom noći kratkotrajna kiša uz umereno naoblačenje ponegde i na severu Srbije.
VREME NAREDNIH DANA
Sutra (19.08.) pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i pre podne u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije umereno oblačno. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 14 do 20 °S, a najviša od 31 do 35 °S.
Zatim u većini mesta pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, uslova za pojavu pljuska i grmljavine biće uglavnom na severozapadu zemlje i u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.
Krajem perioda (25.08. u drugom delu dana i 26.08.) prolazno naoblačenje sa severozapada usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu, pad temperature i pojačan severozapadni vetar. - stoji na sajtu RHMZ.
Preporučujemo
STIŽE OZBILjNO NEVREME U SRBIJU! KO PREŽIVI PRIČAĆE: Evo gde prvo udara hladni front!
17. 08. 2026. u 20:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)