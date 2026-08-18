Svet

DROGA NA UNIVERZITETU: Razbijen narko-kartel studenata

Novosti online

18. 08. 2026. u 21:21

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NA Univerzitetu u Pensilvaniji u Sjedinjenim Državama razbijen je narko-kartel studenata dilera kokaina.

ДРОГА НА УНИВЕРЗИТЕТУ: Разбијен нарко-картел студената

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prema pisanju časopisa People, kokain je pakovan direktno u studentskim domovima.

Za neke novopridošlice, pakovanje droge je bio deo procesa inicijacije u bratstvo.

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