DROGA NA UNIVERZITETU: Razbijen narko-kartel studenata
NA Univerzitetu u Pensilvaniji u Sjedinjenim Državama razbijen je narko-kartel studenata dilera kokaina.
Prema pisanju časopisa People, kokain je pakovan direktno u studentskim domovima.
Za neke novopridošlice, pakovanje droge je bio deo procesa inicijacije u bratstvo.
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