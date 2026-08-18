Društvo

PLJUSKOVI I GRMLJAVINA DONOSE OSVEŽENJE: Temepratura u Srbiji ide dole i za 10 stepeni, poznato kada sledi promena

В.Н.

18. 08. 2026. u 12:16

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DANAŠNjI dan doneo je prodor hladnog fronta i predah od vrelina, a konačno danas maksimalna temperatura u Srbiji neće preći 30 stepeni.

ПЉУСКОВИ И ГРМЉАВИНА ДОНОСЕ ОСВЕЖЕЊЕ: Темепратура у Србији иде доле и за 10 степени, познато када следи промена

Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na severu Srbije već se razvedrilo, a kiše i pljuskova ima u centralnim i zapadnim predelima, uz tedenciju prestanka padavina.

Za razliku od jučerašnjeg dana kada je temperatura u Srbiji dostizala 37-38 stepeni, u Srbiji je danas tek dvadesetak stepeni, na Zlatiboru je jesenjih 13 stepeni.

Već od sutra vraća se pravo leto, uz temperature iznad 30 stepeni.

Očekuje se uspostavljanje jugozapadnog visinskog strujanja, pa nas od četvrtka očekuje vrelina, uz temperatur sve do kraja sedmice od 35 do 40 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, vrelina bi potrajala do početka sledeće sedmice.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Ovakva vremenska situacija i više nego će pogovati nastanku i širenju šumskih požara i požara na otvorenom, pa još jednom apleujemo da se vatra nikako ne pali na otvorenom prostoru i da se ne bacaju opušci van predviđenih mesta, objasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Prema trenutnim prognozama, 26. avgusta očekuje se značajnije osveženje i promena vremena sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, pa će sredinom sledeće sedmice biti osetno svežije i za više od 10 stepeni, a temperatura bi pala na vrednosti oko 25 stepeni.

Ipak, to neće biti kraj leta, jer će poslednji dani avgusta ponovo doneti porast temperatura na vrednosti od 30 do 35 stepeni.

(Telegraf.rs)

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