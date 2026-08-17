HITNO SE OGLASIO RHMZ, IZDAO 5 NOVIH UPOZORENJA: Srbija će goreti na 40 stepeni, stiže novi toplotni talas

SRBIJU čeka nov toplotni talas, sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, lokalno i oko čak 42 stepena Celzijusa, najnovije je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Niz upozorenja izdao je RHMZ upravo, popaljeni su meteoalarmi, a poseban alarm upaljen je i za Beograd.

Pre ovog novog toplotnog talasa imaćemo i osveženje koje će biti praćeno pljuskovima, jakim vetrom i osetnim padom temperature.

Upozorenje 1 - Jak toplotni talas, temperature oko 42 stepena

Maksimalne temperature u Srbiji danas će biti od 33 do 36 stepeni, prognozira RHMZ.

Sutra (18.08.) imaćemo prolazno osveženje uz pad dnevnih maksimuma na vrednosti od 27 do 31 stepen, najnovija je vremenska prognoza.

Već od srede (19.08.) sledi osetniji porast temperature, pa se u periodu od četvrtka (20.08.) do utorka (25.08.) očekuje jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno i oko 42 stepena Celzijusa.

Upozorenje 2 - Ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom

Kratkotrajna promena vremena tokom ove noći i sutra (17/18.08.), koju će pratiti pad temperature, prolazna kiša i umeren do jak severozapadni vetar, privremeno će stvoriti povoljnije meteorološke uslove za gašenje požara.

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Međutim, već sa uspostavljanjem novog toplotnog talasa, uz južni i jugozapadni vetar, uslovi će se značajno pogoršati, upozorava RHMZ.

Vetar će u četvrtak (20.08.) biti pojačan u košavskom području i na planinama, a od subote (22.08.) i u ostalim delovima Srbije.

Uz to, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom.

Upozorenje 3 - Visoke temperature na području Beograda

Maksimalna temperatura u Beogradu danas (17.08.) oko 36 stepeni. Sutra (18.08.) prolazno osveženje, a od srede (19.08.) ponovo osetno toplije.

U periodu od četvrtka do utorka (20 - 25.08.) maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni Celzijsusa.

Upozorenje 4 - Hidrološko upozorenje od 17. do 24.avgusta

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini, pritokama Zapadne Morave kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Upozorenje 5 - Agrometeorološko upozorenje od 14. do 18. avgusta

UPOZORENjE NA POLjOPRIVREDNU SUŠU: Na osnovu aktuelnih meteoroloških podataka i prognoziranih vrednosti Standardizovanog indeksa padavina (SPI), uslovi ekstremne suše se nastavljaju, a najizraženiji su na području severne, zapadne i delovima centralne Srbije.

Istovremeno, nastavak toplotnog talasa, praćenog visokim temperaturama vazduha i izraženim deficitom padavina, dodatno pogoršava uslove vlažnosti zemljišta, što može dovesti do značajnog smanjenja prinosa glavnih poljoprivrednih useva.

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Najveći rizik trenutno je prisutan kod ratarskih kultura, gde je dugotrajna izloženost visokim temperaturama i nedostatkom vlage dovela do toplotnog i vodnog stresa, ubrzanog zrenja, smanjenja kvaliteta zrna i prinosa.

Poljoprivrednicima se preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama.

Ukoliko postoje uslovi za navodnjavanje, preporučuje se njegova primena u večernjim, noćnim i ranim jutarnjim satima, kada su gubici vode usled isparavanja manji, kako bi se ublažile posledice suše i toplotnog stresa.

(Blic)