NAJVEĆA KORIST ZA PACIJENTE NA HRONIČNOJ TERAPIJI: Snižene cene lekova su veliko rasterećenje kućnog budžeta

DRŽAVNI sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da će cene lekova, koji su od danas trajno jeftiniji, umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara sada iznositi najviše 1.700 dinara, što za pojedine pacijente znači uštedu i do deset hiljada dinara.

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U okviru paketa mera pomoći građanima, koje je najavio predsednik Srbije, od danas će biti jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je u Dnevniku RTS-a da će najveću korist imati pacijenti koji su na hroničnoj terapiji, jer će lekove dobijati po neuporedivo nižim cenama nego do sada.

- Država i predsednik Republike zaista su uspeli da iz budžeta Republike Srbije – što je važno da građani znaju da to nisu pare iz nekih kredita ili zaduženja – izdvoje 3,7 milijardi dinara da bi pacijenti mogli preko recepta da podignu te lekove - istakao je Đerlek za RTS.

Veliko rasterećenje kućnog budžeta

Objasnio je da lek propisuje lekar specijalista, da se ide kod izabranog lekara, do apoteke, i dodao da će cene biti znatno niže.

- Ako su iznosile od 1.700 do 6.000 dinara, sada će to biti maksimum 1.700, što je veliko rasterećenje kućnog budžeta - rekao je državni sekretar.

Ušteda će, kako je naveo, za pojedine pacijente iznositi i do deset hiljada dinara, budući da ima onih koji koriste tri, pet i više lekova, što za penzionere s primanjima od 31.000 do 56.000 dinara predstavlja gotovo trećinu penzije.

Nekoliko stotina hiljada ljudi koristi ovu terapiju

Ovu terapiju, prema podacima koje je izneo Đerlek, koristi nekoliko stotina hiljada ljudi – pre svega oboleli od atrijalne fibrilacije i drugih aritmija, ali i pacijenti u postoperativnim stanjima i oni kojima je potrebna prevencija moždanog udara.

Podsetio je da većina tih lekova do sada nije bila dostupna na takozvanoj A listi, zbog čega su pacijenti morali da plaćaju punu cenu.

- Ono što najviše očekujemo, to je ono što ne može ni sa čim da se poredi, a to je ljudski život - poručio je Đerlek, ocenivši da će čak i u slučaju moždanog udara invaliditet biti manji, a oporavak i povratak radnoj aktivnosti brži.

Govoreći o efektima ranije mere, naveo je da je 769 lekova na A1 listi u grupi u kojoj je smanjena participacija, dok je 145 lekova dodatno uvršteno na tu listu, ali i da će ozbiljnija statistika biti poznata za tri do šest meseci.

Cilj da se zdravstvene usluge pružaju "na kućnom pragu"

Đerlek je najavio i povećanje broja mobilnih ambulanti, koje već obilaze ruralna područja širom Srbije, navodeći da je cilj da se zdravstvene usluge pružaju "na kućnom pragu", jer se, kako kaže, bolest otkriva na terenu, a ne onda kada se pacijenti kasno jave u bolnicu.

Kao jedna od narednih mera najavljeno je i povećanje plata lekarima do 20 odsto, za šta Đerlek očekuje da će biti obezbeđeno nastavi li se trend rasta bruto domaćeg proizvoda, uz ocenu da bi to bio podsticaj mladim lekarima da rade u seoskim i udaljenim krajevima.

(RTS)

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