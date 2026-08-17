"REČI SU NEMOĆNE PRED BOLOM" Posle tragedije u Kovilovu oglasio se Savez za konjički sport Srbije
SAVEZ za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline oglasio se saopštenjem nakon tragedije koja se dogodila u subotu, 15. avgusta, tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona u Kovilovu, kada je život izgubio mladi takmičar.
U zvaničnom saopštenju Savez izražava duboko žaljenje zbog tragedije, navodi da pruža podršku porodici i ističe da u potpunosti sarađuje s nadležnim institucijama u utvrđivanju svih okolnosti događaja.
Saopštenje Saveza prenosimo u celosti.
"Reči su nemoćne pred bolom zbog ogromne tragedije koja se dogodila u subotu, 15. avgusta, kada je naš mladi takmičar izgubio život tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona u Kovilovu.
Šok, tišina i bol zbog nenadoknadivog gubitka koji osećaju njegova majka, porodica, prijatelji, treneri, kolege takmičari, čitava konjička zajednica i svi koji su ga poznavali ne mogu se opisati.
Savez za konjički sport Srbije čini sve da bude podrška i oslonac u bolu majci koja je izgubila svoje dete i to je iznad svega naš prioritet.
Takmičenje je organizovano uz primenu važećih pravila i propisa, kao i uz obezbeđivanje predviđenih mera za održavanje ove vrste sportskog događaja, uključujući i dežurnu lekarsku ekipu koja je odmah pružila prvu pomoć.
U potpunosti sarađujemo sa nadležnim institucijama u utvrđivanju svih okolnosti i stavljamo im na raspolaganje svu dokumentaciju i informacije kojima raspolažemo.
Nikakvo objašnjenje, analiza ili priča neće umanjiti bol niti promeniti ovu tešku stvarnost. Pozivamo sve ljude da se, po objavljivanju datuma sahrane, okupimo u što većem broju i ispratimo ga onako kako zaslužuje.
Učinićemo sve da se ime i život našeg anđela nikada ne zaborave."
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