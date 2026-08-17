MINISTAR DAČIĆ O STANJU NA TERENU: Požari pod kontrolom, građani i naselja za sada bezbedni

MINISTAR unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, rekao je danas da je situacija sa požarom najteža u Deliblatskoj peščari i da je teško reći kada će požar biti lokalizovan, ali je ukazao da se drži pod kontolom i da su naselja i građani za sada sigurni.

Foto: Instagram/mupsrbije

- Današnja situacija je i dalje teška. U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Lokalizovani su i ugašeni požari na nekoliko lokacija: kod Bujanovca, kod Bojnika, kod Bovanskog jezera, na Ubu, i široj zoni. Svuda gde izbiju požari, nalaze se naše ekipe. Ali najteža situacija je i dalje, svakako, ovde u Deliblatskoj peščari - rekao je Dačić novinarima posle sastanka Štaba za vanredne situacije povodom požara u tom kraju.

Prema rečima Dačića, opožarena površina iznosi trećinu Deliblatske peščare.

- Napravljeno je 67 kilometara takozvanih "proseka", ali vetar koji je ovde duvao juče i doveo do toga da je požar prešao na drugu stranu, i to na najširem mestu gde je napravljen prosek. Znači, plamen je prebacio, čini mi se, 120 metara. Tako da se borimo da se požar ne proširi na ostatak Deliblatske peščare, a naravno, samim tim i da se zaštite sva naselja ovde - dodao je Dačić.

Kako je kazao, uslovi su veoma nepovoljni za gašenje požara, pre svega zbog terena koji je takav da ne dozvoljava pristup teškim vozilima, zbog peska koji se zaglavljuje.

- Drugo, zbog vetra koji neprestano duva i to u različitim pravcima, ne gore samo šume, nego gori i nisko rastinje. Tako da, borba sa vatrenom stihijom je veoma, veoma teška. I još jednom želimo da napomenemo da su svi građani ovde sigurni, da su naselja za sada sigurna. Postoji to jedno naselje Šušara, gde je požar krenuo, ka njima. Ja ću ovde biti ceo dan da vidimo šta možemo dodatno da uradimo i na koji način možemo da obezbedimo, da pravimo nove proseke, da taj deo požara koji se prebacio preko 'proseka' za koji smo mislili da će uspeti da zaustavi, da ga tu zaustavimo, da se ne širi dalje - rekao je Dačić.

Ministar se zahvalio svima koji učestvuju u gašenju požara.

- To su ne samo vatrogasci spasioci, tu su i obični policajci, tu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, tu su radnici "Vojvodinašuma", "Srbijavoda", mehanizacija iz Elektroprivrede, lokalna samouprava, građani, svi koji su zaista ovde povodom ove velike stihije - rekao je Dačić.

Istakao je da je opožarena površina oko 3. 600 hektara.

- Veoma je teško reći kada će požar biti lokalizovan. On se za sada drži pod kontrolom, osim što je juče prešao na drugu stranu. To su ostale dve trećine Deliblatske peščare, i nadam se da ćemo uspeti da zaustavimo tu stihiju. Ona je trenutno, pošto nema puno vetra, zaustavljena - rekao je Dačić.

(Tanjug)

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