PAVKOV U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Nadljudski napori se ulažu u gašenje požara, za nedelju dana plan sanacije i obnove od 2027. do 2031. godine

PRVI predlog plana sanacije i obnove Deliblatske peščare, koji će obuhvatiti period od 2027. do 2031. godine, trebalo bi da bude spreman za sedam dana, rekla je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Foto: Dnevnik / Niko Perković

Ministarka je u Deliblatskoj peščari, na sastanku u Edukativnom centru "Čardak", danas razgovarala sa predstavnicima pokrajinskih i republičkih organa sa kojima je postignut dogovor o svakodnevnoj komunikaciji putem Vocap grupe da bi, kako je objasnila, ta komunikacija bila brža.

-Izrazila bih, pre svega, veliko poštovanje za nadljudske napore koje su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Vojske Srbije, dobrovoljnih vatrogasnih društava, upravljači zaštićenog područja, žVojvodinašume, zajedno na terenu, uložili kako bi sprečili da ne dođe do negativnih posledica po imovinu i ljude. Što se tiče zaštite prirode zadovoljna sam. Danas u prisustvu pokrajinskih i republičkih organa zajednički smo dogovorili operativna način komunikacije kako bismo što pre mogli da stavimo u funkciju program sanacije i obnove prirode u ovom delu zemlje. To je komunikacija preko Vac ap grupe. Za nedelju dana ćemo imati prvi predlog plana sanacije i obnove koji će da bude od 2027. do 2031. godine. Trudićemo se paralelno da radimo. Da ne čekamo da se u potpunosti završi lokalizacija požara već da pokušamo zajednički da predupredimo sanaciju - rekla je Pavkov.

Ministarka Pavkov je izrazila veliku zahvalnost Institutu za nizijsko šumarstvo koji je razvio značajan republički informacioni alat, NIMOS, koji je pomogao ovom području.

-Verujem da će i drugim područjima pomoći kao i ovom, da minimum 24 časa ranije može da javi službama, upravljačima i korisnicima u kom pravcu će vetar da duva, gde treba da postave svoje ljude i mehanizaciju kako bi šteta bila što manja. Ovo je neviđen negativni uticaj na zaštitu prirode, delovaćemo brzo. Izložila sam mogućnosti i dodatnih sredstava u vidu subvencija za zaštićena područja. Pored Deliblatske peščare, i na Stolovima, Staroj planini, Radanu, desili su se ili su u toku požari. Potrudićemo se da u što kraćem periodu raspišemo konkurs, da obezbedimo što pre sredstva. Veliko hvala još jednom svim kolegama. Ovakve situacije nas čekaju i u budućnosti. Podsećam da je u Evropi danas detektovano preko 1500 požara, 10 hiljada života je izgubljeno. Pokazali smo zajedništvo republičkih i pokrajinskih organa - izjavila je Pavkov.

Marko Marinković, izvršni direktor Vojvodinašuma istakao je da se požar gasi već po13 dana bez prekida.

-Pokušavamo da suzbijemo požar. Juče je bio bilo jako teško i izazovno. Sreća je što je požar probio liniju prema kompleksu Šume. Naselja su i dalje zaštićena i trudićemo se da to tako i ostane. Vremenski uslovi nam trenutno ne idu na ruku. Hvala ministarki koja je od prvog dana bila vrlo operativna. Svakodnenvo imamo preko 300 ljudi na terenu, Sektor za vanredne situacije nas upućuje na to sa kojim brojem ljudi treba da budemo na terenu - rekao je Marinković.

(Dnevnik)