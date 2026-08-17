MESAROVIĆ NAJAVILA PAKET POMOĆI OD 3,6 MILIJARDI DINARA: Javni poziv otvoren do 4. septembra, evo ko može da konkuriše

JAVNI pozivi Ministarstva privrede koje je najavila ministarka Adrijana Mesarović, a kojima se, kako je naglasila nastavlja sa jačanjem privrede i stvaranjem prilika za novi rast, dostupni su od danas.

Foto: Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović

Nove mere podrške države ka mikro i malim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama i udruženjima u ukupnoj vrednosi od 3,6 milijarde dinara za 10 novih programa nalaze se na sajtu Ministarstva privrede do 4. septembra.

Paket mera vredan 3,6 milijardi dinara podrazumeva: 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka- navela je Mesarović.

Reč je o programu podrške Program finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta; Programu finansijske podrške za prerađivačku delatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine;

Programu podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva; Opštem programu finansijske podrške sektoru malih i mikro preduzeća i preduzetnika; Programu finansijske podrške mladim preduzetnicima;

Programu podrške razvoju proizvodnog prostora; Programu finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva;

Programu za ravnomerni privredni razvoj Srbije; Programu subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva i Programu podrške udruženjima za razvoj preduzetništva.

Ministarka Mesarović pozvala je preduzetnike da iskoristite podršku države i napravite novi korak u razvoju svog poslovanja.

- Sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, nastavljamo da jačamo privredu i stvaramo nove prilike za rast, razvoj i još snažniju Srbiju- rekla je Mesarović.

(Dnevnik)