Društvo

KIŠA ĆE PADATI I U BEOGRADU: Poznato kada stiže osveženje, svi se se nadaju pauzi tropskog talasa

Танјуг

17. 08. 2026. u 13:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROLAZNO naoblačenje praćeno kratkotrajnom kišom i pljuskovima zahvatiće Srbiju u utorak, 18. avgusta, uz pad temperature i jak severozapadni vetar.

КИША ЋЕ ПАДАТИ И У БЕОГРАДУ: Познато када стиже освежење, сви се се надају паузи тропског таласа

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Ova promena vremena prvo će stići u Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a zatim će se premeštati ka centralnim delovima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Temperature će se kretati od 13 do 19 stepeni ujutru, dok će najviša dnevna biti između 27 i 31 stepen.

Beograd će sutra ujutro dočekati prolazno naoblačenje sa mogućnošću kratkotrajne kiše ili pljuska. Pre podne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, dok će sredinom dana biti pretežno sunčano. Severozapadni vetar će povremeno biti pojačan, a temperature će se kretati od 19 do 28 stepeni.

U večernjim satima i tokom noći, sever Srbije može očekivati lokalne kratkotrajne padavine uz promenljivu oblačnost.

Narednih sedam dana, većina mesta u Srbiji uživaće u pretežno sunčanom i ponovno toplom vremenu. Mogućnost pljuskova i grmljavine zadržaće se uglavnom na severozapadu zemlje.

BONUS VIDEO: POŽAR STIGAO DO SELA ŠUMARAK: Vetar širi vatru munjevitom brzinom, u toku evakuacija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica