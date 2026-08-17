KIŠA ĆE PADATI I U BEOGRADU: Poznato kada stiže osveženje, svi se se nadaju pauzi tropskog talasa
PROLAZNO naoblačenje praćeno kratkotrajnom kišom i pljuskovima zahvatiće Srbiju u utorak, 18. avgusta, uz pad temperature i jak severozapadni vetar.
Ova promena vremena prvo će stići u Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a zatim će se premeštati ka centralnim delovima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Temperature će se kretati od 13 do 19 stepeni ujutru, dok će najviša dnevna biti između 27 i 31 stepen.
Beograd će sutra ujutro dočekati prolazno naoblačenje sa mogućnošću kratkotrajne kiše ili pljuska. Pre podne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, dok će sredinom dana biti pretežno sunčano. Severozapadni vetar će povremeno biti pojačan, a temperature će se kretati od 19 do 28 stepeni.
U večernjim satima i tokom noći, sever Srbije može očekivati lokalne kratkotrajne padavine uz promenljivu oblačnost.
Narednih sedam dana, većina mesta u Srbiji uživaće u pretežno sunčanom i ponovno toplom vremenu. Mogućnost pljuskova i grmljavine zadržaće se uglavnom na severozapadu zemlje.
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