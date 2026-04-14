DEO TAKOVSKE ZATVARA SE DANAS ZBOG RADOVA: Umesto trolejbusa voziće autobus, a evo kuda će ići linije 23 i 304N
RADOVI na redovnom održavanju u Takovskoj ulici, od 14. do 17. aprila prouzrokovaće promene u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Takovske ulice, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Džordža Vašingtona i Svetogorskom (raskrsnice slobodne za saobraćaj), zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:
– trolejbuske linije 28 i 40 se ukidaju i uspostavlja se autobuska linija 28A, čija će trasa u oba smera biti sledeća: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugović – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na redovnoj trasi trolejbuske linije 28;
– vozila sa linije 304N kretaće se u oba smera sledećom trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugovića – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na svojoj redovnoj trasi.
Vozila će na izmenjenim delovim trasa koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište „27. marta” u smeru prema Vidikovcu i Studentskom trgu, koje će biti uspostavljeno u Takovskoj ulici, 50 metara posle zone raskrsnice sa Dalmatinskom ulicom, navodi se u saopštenju.
(Beograd.rs)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)