SUTRA SE ZAVRŠAVA GREJNA SEZONA: Nastavlja se ako temperatura padne ispod 12 stepeni
DIREKTOR Beogradskih elektrana, Vanja Vukić, izjavio je da se grejna sezona u Beogradu završava sutra, ali da će grejanje biti nastavljeno ukoliko prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni.
- Ako prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni, nastavljamo sa grejanjem. Važno je da se ta temperatura odnosi na ceo dan, uključujući i noć, kako građani ne bi osetili hladnoću u stanovima - rekao je Vukić za RTS.
Dodao je da su jutros radijatori bili topli.
- I danas, kao i sutra ujutru, na dan zvaničnog završetka grejne sezone, očekujemo da će stanovi biti topli. Kao što smo obećali na početku, građani nisu imali razloga za brigu - rekao je Vukić.
Iako se sezona formalno završava 15. aprila, postoji mogućnost da grejanje bude produženo, u zavisnosti od vremenskih prilika.
- Po odluci Skupštine grada, grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, ali može početi ranije - od 1. oktobra, i trajati do 3. maja, ukoliko temperature to zahtevaju - objasnio je Vukić.
Po okončanju grejne sezone, u "Beogradskim elektranama" odmah počinju pripreme za narednu zimu.
- Krećemo sa remontima i obnovom sistema kako bismo spremno dočekali sledeću, 61. grejnu sezonu. Obezbedićemo dovoljno energenata i stabilan rad sistema - kazao je Vukić.
(Tanjug)
Preporučujemo
GREJANjE DO 15. APRILA: Radijatori u Kraljevu i dalje topli
25. 03. 2026. u 13:11
ŠTA SVE NUDI GLAVNI GRAD SRBIJE: Ove cifre pokazuju zašto svi dolaze u Beograd
09. 04. 2026. u 15:07
RADOVI U TAKOVSKOJ DO 30. APRILA: Ukida se i drugo autobusko stajalište
08. 04. 2026. u 13:05
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
