SUTRA SE ZAVRŠAVA GREJNA SEZONA: Nastavlja se ako temperatura padne ispod 12 stepeni

DIREKTOR Beogradskih elektrana, Vanja Vukić, izjavio je da se grejna sezona u Beogradu završava sutra, ali da će grejanje biti nastavljeno ukoliko prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni.

Foto: Profimedija/Alamy/Oleg Opryshko

- Ako prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni, nastavljamo sa grejanjem. Važno je da se ta temperatura odnosi na ceo dan, uključujući i noć, kako građani ne bi osetili hladnoću u stanovima - rekao je Vukić za RTS.

Dodao je da su jutros radijatori bili topli.

- I danas, kao i sutra ujutru, na dan zvaničnog završetka grejne sezone, očekujemo da će stanovi biti topli. Kao što smo obećali na početku, građani nisu imali razloga za brigu - rekao je Vukić.

Iako se sezona formalno završava 15. aprila, postoji mogućnost da grejanje bude produženo, u zavisnosti od vremenskih prilika.

- Po odluci Skupštine grada, grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, ali može početi ranije - od 1. oktobra, i trajati do 3. maja, ukoliko temperature to zahtevaju - objasnio je Vukić.

Po okončanju grejne sezone, u "Beogradskim elektranama" odmah počinju pripreme za narednu zimu.

- Krećemo sa remontima i obnovom sistema kako bismo spremno dočekali sledeću, 61. grejnu sezonu. Obezbedićemo dovoljno energenata i stabilan rad sistema - kazao je Vukić.

(Tanjug)

