OD SUTRA ŠEST LINIJA JAVNOG PREVOZA MENJA TRASU: Radovi u ovom delu Beograda
TOKOM izvođenja radova na redovnom održavanju na Bulevaru Zorana Đinđića, u delu od Narodnih heroja do Ulice omladinskih brigada, desna kolovozna traka, u smeru ka centru grada, od 15. do 17. aprila doći će do potpunog zauzeća kolovoza na Bulevaru Zorana Đinđića na predmetnoj deonici, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
U tom periodu linije javnog prevoza saobraćaće na sledeći način:
- vozila sa linija 74, 75, 72N će u smeru ka gradu saobraćati na sledećoj trasi: Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Bežanijskoj kosi i aerodromu "Nikola Tesla” saobraćati redovno (i u oba smera u skladu sa trenutnim radovima u Dr Žorža Matea)
- linija 18N će u smeru ka naselju Medaković 3 saobraćati na trasi: Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati redovno i u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar
- vozila sa linija 603N i 603NA će u smeru ka gradu saobraćati na sledećoj trasi: Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Ugrinovcima saobraćati redovno.
Privremeno se ukida stajalište "Narodnih heroja” za linije 74, 75, 18N, 72N i 603N, a na izmenjenom delu trasa vozila će koristiti postojeća stajališta JGP-a.
Preporučujemo
"SITNA NEKULTURA": Top 10 loših navika vozača koje policija gotovo nikada ne kažnjava
12. 04. 2026. u 23:45
ČETIRI DANA BEZ NAPLATE: Besplatan parking u Beogradu za vreme uskršnjih praznika
09. 04. 2026. u 10:42
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
