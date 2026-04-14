KINA ŽESTOKO NAPALA AMERIKU ZBOG IRANA: Evo šta su poručili iz Pekinga na blokadu luka
PORTPAROL ministarstva spoljnih poslova Kina Guo Điakun izjavio je danas da Peking smatra da je američka blokada iranskih luka "opasna i neodgovorna".
Kako kaže, uprkos privremenom prekidu vatre koji su dogovorile relevantne strane, Sjedinjene Države su poveđale vojno raspoređivanje i uvele ciljanu blokadu, načinivši potez koji bi mogao da pogorša sukob, potkopa krhko primirje i dodatno ugrozi bezbednost plovidbe kroz moreuz.
- Kina poziva sve strane da poštuju prekid vatre, ostanu posvećene dijalogu i mirovnim pregovorima, preduzmu praktične korake kako bi smanjile regionalne tenzije i što pre vratile normalan prolaz kroz moreuz: rekao je on - prenosi Rojters.
SAD su juče u 16 časova po srednjoevropskom vremenu uspostavile blokadu Ormuskog moreuza, koja se odnosi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu.
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Komentari (0)