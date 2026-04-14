OPOZICIJA SE UZALUD NADA DOMINO EFEKTU: Mađarski model koji priželjkuju oponenti vlasti u Srbiji nije lako primenljiv kod nas

ODLAZAK Viktora Orbana i njegovog Fidesa posle deceniju i po jeste krupan politički događaj, ali ne nužno i početak domino efekta u regionu, čemu se i uoči izbora kod severnih suseda, ali i nakon rezultata, nada srpska opozicija.

To ukazuju sagovornici "Novosti" i ističu da je za Srbiju, poruka jasna: promene koje priželjkuju oponenti vlasti nisu pitanje "talasa" iz Evrope, već sposobnosti opozicije da izgradi ono što je Peter Mađar, lider partije Tisa, već napravio - političku organizaciju koja može nešto konkretno da ponudi glasačima, a ne samo da kritikuje.

Iz srpske opozicije već u izbornoj noći utrkivali su se da iskažu svoje oduševljenje porazom Orbana, pa je tako predsednik SSP Dragan Đilas izjavio da "pad dugogodišnjih lidera pokazuje da nijedna vlast nije nepobediva" i poručio da se nada da "sloboda uskoro stiže u Srbiju".

Ipak, naši sagovornici ističu da i pored očekivanja opozicije mađarski model nije lako prenosiv u Srbiju. Pobeda Tise zasnovana je na tri elementa - snažna i jedinstvena politička organizacija, lider koji dolazi iz sistema i ima kredibilitet, kao i jasna politička platforma a ne samo anti-vlast retorika. U Srbiji, opozicioni blok i dalje nema jedinstven front niti stabilnu infrastrukturu na terenu i ono što je najvažnije - političku platformu, koju bi ponudio biračima.

Međutim, deo opozicije uzda se u pomoć sa strane, naročito nakon što su "sređene stvari u Mađarskoj", odnosno u to da će se fokus međunarodnih nevladinih organizacija i fondacija sa "soroševskom neoliberalnom ideologijom" sada prebaciti na Srbiju. Milenko Jovanov, šef poslaničkog kluba SNS i Sandra Božić, potpredsednica Pokrajinske vlade Vojvodine, to što mnogi iz opozicije poraz Orbana vide kao najavu promene vlasti i u Srbiji, ocenjuju kao još jednu "samoobmanu".

Jovanov je na svom "Iks" profilu podsetio da su određeni mediji slično pisali i krajem 2021. godine kada su na izborima gubili, kako su navodili, prijatelji predsednika Aleksandra Vučića - Donald Tramp, Sebastijan Kurc, Andrej Babiš... Božićeva je poručila da će "mnogo vode proteći Dunavom i Savom dok blokaderi iz kruga dvojke ne shvate da razlog njihovog poraza ne leži negde spolja i ne zavisi od toga da li će opozicija pobediti danas u Mađarskoj, nekoj prestonici, a sutra negde drugde".

Analitičar i istoričar Srđan Graovac kaže, za "Novosti", da naša opozicija često voli da povlači određene paralele, da upoređuje izborne procese iz inostranstva sa našim i da na taj način stvara kod sebe lažnu sliku optimizma.

Vojvođanski Mađari uz Fides IAKO su se već pojavili pozivi da bi posle poraza Orbana Stranka vojvođanskih Mađara mogla da okrene leđa aktuelnoj vlasti u Srbiji, pa čak i predlozi da to pokažu konkretnim primerom tako što će njihovi odbornici uskratiti podršku SNS nakon izbora u Kuli, lider SVM Balint Pastor je raspršio takve nade. On je zahvalio svim vojvođanskim Mađarima koji su glasali na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. - To znači više od 60.000 glasova - skoro kao jedan su stali uz Fides! Čestitamo Tisi i Peteru Mađaru na jasnoj pobedi! Hvala Fidesu i Orbanu na nacionalnoj politici koju su gradili u proteklih 16 godina. Hvala što možemo biti državljani, što su se razvijale naše institucije i što smo mogli da realizujemo program ekonomskog razvoja širom Karpatskog basena. SVM postoji od 1996. i jedina je mađarska parlamentarna stranka u Srbiji. Naša zajednica i u budućnosti može da računa na nas.

- To je posledica toga što nemaju ni plan ni program ni adekvatne ljude koje bi predstavili na izborima. Onda u nedostatku toga sanjaju da će se neke stvari iz susednih zemanja ili bilo gde u svetu preslikati kod nas. Bilo je za očekivati da će ovaj rezultat u Mađarskoj pokušati da iskoriste kao nešto što će im dati vetar u leđa iako ne postoje racionalni razlozi.

Istakao je da je za opozicija u Mađarskoj, za razliku od domaće, imala i jakog kandidata i plan i program, jasne ideje i kampanju koju su sprovodili kako bi došli do rezultata:

- Njihova pobeda nije bazirana na blokadama i sličnim stvarima koje su se dešavale u našoj zemlji. Tako da bilo koja paralela ne može da se povuče. Razumem potrebu naše opozicije da to radi, ne bi li stvarala neku lažnu sliku o određenim procesima koji se dešavaju i koji će se neminovno desiti, bez ikakve argumentacije i utemeljenja.

Kada je reč o delovanju NVO sektora u Srbiji i podrške koju bi sada mogli da dobiju spolja, Graovac ističe da je ona i do sada bila ogromna i da se to neće menjati ni u narednom periodu:

- Određeni centri moći u Evropi i u Americi žele urušavanje sadašnje vlasti, kako bi na nju dovele svoje pulene, puke izvršioce njihovih odluka. Taj pritisak će se nastaviti.