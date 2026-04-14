SENZACIJA! Sergej Milinković Savić ovo nikako nije očekivao

Fudbaleri Al Sada plasirali su se u četvrtfinale Azijske lige šampiona, pošto su u osmini finala u Džedi posle penala pobedili Al Hilal rezultatom 4:2, a tokom 120 minuta bilo je 3:3.

Foto: Profimedia

Golove za Al Hilal postigli su Sergej Milinković-Savić u 29. minutu, Salem Al Davsari u 55. i Markos Leonardo u 67. minutu.

Stelci za Al Sad bili su Klaudinjo u 36. minutu, Rafa Muhika u 58. i Roberto Firmino u 70. minutu.

Firmino je promašio prvi penal za Al Sad, ali su potom Karim Benzema i Sajmon Bouabre bili neprecizni pa je tako katarska ekipa prošla u sledeću rundu takmičenja. Al Sad će u četvrtfinalu igrati protiv Kobea, koji je bio bolji od Seula.