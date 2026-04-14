Fudbal

SENZACIJA! Sergej Milinković Savić ovo nikako nije očekivao

Новости онлине

14. 04. 2026. u 08:11

Fudbaleri Al Sada plasirali su se u četvrtfinale Azijske lige šampiona, pošto su u osmini finala u Džedi posle penala pobedili Al Hilal rezultatom 4:2, a tokom 120 minuta bilo je 3:3.

Foto: Profimedia

Golove za Al Hilal postigli su Sergej Milinković-Savić u 29. minutu, Salem Al Davsari u 55. i Markos Leonardo u 67. minutu.

Stelci za Al Sad bili su Klaudinjo u 36. minutu, Rafa Muhika u 58. i Roberto Firmino u 70. minutu.

Firmino je promašio prvi penal za Al Sad, ali su potom Karim Benzema i Sajmon Bouabre bili neprecizni pa je tako katarska ekipa prošla u sledeću rundu takmičenja. Al Sad će u četvrtfinalu igrati protiv Kobea, koji je bio bolji od Seula.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Tip fudbal

0 0

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

