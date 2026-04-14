PALA ODLUKA! Evo gde Nemanja Radonjić nastavlja karijeru
SADA je sve jasno!
Posle dve godine saradnje, iskusni ofanzivac Nemanja Radonjić (30) napušta Crvenu zvezdu i karijeru će nastaviti u Saudijskoj Arabiji, pišu srpski mediji.
Brzonogi krilni fudbaler već duže vreme nije u planovima stručnog štaba, a poslednjih meseci bio je van tima zbog raznih ispada, pa je rastanak bio očekivan.
Radonjiću ugovor ističe 30. juna i od tog datuma postaće slobodan igrač. Još od januara imao je pravo da pregovara sa zainteresovanim klubovima, a pominjale su se i opcije iz Sjedinjenih Američkih Država i MLS lige. Da su crveno-beli tada reagovali na vreme i prodali ga – imali bi zaradu, dok će na leto otići bez obeštećenja.
Ipak, najkonkretniji interes stigao je iz Saudijske Arabije, gde nekoliko klubova prati situaciju i spremno je da ponudi unosne uslove. Presudan faktor bi, kao što se očekuje, mogla da bude finansijska ponuda.
