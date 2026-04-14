Fudbal

PALA ODLUKA! Evo gde Nemanja Radonjić nastavlja karijeru

Марко Паунић
Marko Paunić

14. 04. 2026. u 12:50

SADA je sve jasno!

ПАЛА ОДЛУКА! Ево где Немања Радоњић наставља каријеру

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Posle dve godine saradnje, iskusni ofanzivac Nemanja Radonjić (30) napušta Crvenu zvezdu i karijeru će nastaviti u Saudijskoj Arabiji, pišu srpski mediji.

Brzonogi krilni fudbaler već duže vreme nije u planovima stručnog štaba, a poslednjih meseci bio je van tima zbog raznih ispada, pa je rastanak bio očekivan.

Radonjiću ugovor ističe 30. juna i od tog datuma postaće slobodan igrač. Još od januara imao je pravo da pregovara sa zainteresovanim klubovima, a pominjale su se i opcije iz Sjedinjenih Američkih Država i MLS lige. Da su crveno-beli tada reagovali na vreme i prodali ga – imali bi zaradu, dok će na leto otići bez obeštećenja.

Ipak, najkonkretniji interes stigao je iz Saudijske Arabije, gde nekoliko klubova prati situaciju i spremno je da ponudi unosne uslove. Presudan faktor bi, kao što se očekuje, mogla da bude finansijska ponuda.

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost
Tip fudbal

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

