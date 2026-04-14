Ostali sportovi

NESTALI U SEKUNDI! Ceo svet zabio nož u leđa Ukrajincima, Rusi nisu mogli ovo ni da sanjaju

Новости онлине

14. 04. 2026. u 09:35

I to se desilo!

Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Rusije ostvarila je službenu pobedu u kvalifikacijama za Svetski kup jer se selekcija Ukrajine nije pojavila na utakmici, potvrđeno je iz ruskog saveza, piše "Sputnik"!

Prema rečima portparolke ruskog vaterpolo saveza Poline Proštenko, ruski tim je u potpunosti ispoštovao sve obaveze pred meč.

- Videli smo šta smo videli – tim Ukrajine se nije pojavio. Naš tim je bio spreman da igra, došli smo na bazen, odradili zagrevanje i utakmica je zvanično započeta, ali se protivnik nije pojavio. Zbog toga je proglašen službeni rezultat - izjavila je Proštenko za Sputnjik.

Ona je dodala da je ukrajinska strana dan ranije tražila otkazivanje meča, ali da je taj zahtev odbijen.

- Juče su tražili da se utakmica otkaže, nadležni su to odbili. Mi smo bili spremni, ali su oni ignorisali meč, pa smo na kraju mi pobedili“, navela je Proštenko.

Pored toga, iz ruskog tabora stigle su i važne vesti u vezi sa statusom sportista na međunarodnoj sceni.

- Dobili smo divne vesti – vraćeni su nam zastava i obeležja. Od narednog takmičenja nastupaćemo kao sportisti Rusije, a ne kao neutralni učesnici“, poručila je Proštenko.

Odluku o vraćanju nacionalnih simbola donela je Međunarodna federacija vodenih sportova, čime su ukinuta ranija ograničenja za ruske sportiste na međunarodnim takmičenjima.

Tokom kvalifikacija za Svetski kup vaterpolisti Rusije nastupali su kao neutralna zemlja bez obeležja. Ovo je ujedno bilo i prvo međunarodno takmičenje za vaterpolo reprezentaciju Rusije posle pune četiri godine koliko su bili suspendovani.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

