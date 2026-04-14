SMENA! Srpski fudbal nastavio "seču knezova"

14. 04. 2026. u 14:30

Najnovije vesti iz srpskog fudbala su, samo za neke, iznenađujuće.

СМЕНА! Српски фудбал наставио сечу кнезова

Naime, crnogorski stručnjak Božidar Bandović nije više trener fudbalera Radničkog, saopštio je danas klub iz Kragujevca.


"FK Radnički 1923 se zahvaljuje treneru Božidaru Bandoviću na angažmanu, trudu i profesionalnosti tokom perioda provedenog u našem klubu. Tokom svog mandata, koji je započeo 3. januara, ekipu je predvodio na 10 utakmica, ostvarivši jednu pobedu, šest nerešenih rezultata i tri poraza. Želimo mu puno sreće i uspeha u nastavku karijere, kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu", saopštio je Radnički na društvenim mrežama.

Fudbaleri Radničkog će 19. aprila u Kragujevcu od 18 časova dočekati niški Radnički u prvom kolu plej-auta Superlige Srbije.
 

