SMENA! Srpski fudbal nastavio "seču knezova"

Najnovije vesti iz srpskog fudbala su, samo za neke, iznenađujuće.

FOTO: A. Ilić

Naime, crnogorski stručnjak Božidar Bandović nije više trener fudbalera Radničkog, saopštio je danas klub iz Kragujevca.



"FK Radnički 1923 se zahvaljuje treneru Božidaru Bandoviću na angažmanu, trudu i profesionalnosti tokom perioda provedenog u našem klubu. Tokom svog mandata, koji je započeo 3. januara, ekipu je predvodio na 10 utakmica, ostvarivši jednu pobedu, šest nerešenih rezultata i tri poraza. Želimo mu puno sreće i uspeha u nastavku karijere, kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu", saopštio je Radnički na društvenim mrežama.

Fudbaleri Radničkog će 19. aprila u Kragujevcu od 18 časova dočekati niški Radnički u prvom kolu plej-auta Superlige Srbije.



Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju