EVROPSKE "DEMOKRATE" OBJAVILE LISTU ZA ODSTREL Vučić: Srbija je ostrvo slobode i ponosan sam na to
EVROPSKE "demokrate" objavile listu za odstrel na kojoj je i predsednik SrbijeAleksandar Vučić koji je to komentarisao večeras na RTS.
Vučić kaže da je zajednički kum Orbana, Fica i njega sloboda govora, mišljenja i delanja.
- Naš zajednički kum je da volimo svoje zemlje više od bilo čega na kugli zemaljskoj. A mučenici su zvali naše blokadere u Pariz, pa im se niko nije ni pojavio. Ja sam ponosan dokle god svi koji su uglavnom niko žele da precrtaju lidera slobodne zemlje. Zamislite stranku koja se zove Modem, nije ni bitno. E oni su njih pozivali, pa im se niko nije ni pojavio, zato što su videli da ovi odavde baš nisu perspektivni, njih nema ko ni da crta ni da precrtava. Ja sam ponosan dokle god svi ti koji su uglavnom niko žele da precrtaju nekog slobodarskog lidera suverene i nezavisne i slobodne zemlje. Srbija je ostrvo slobode i ponosan sam na to. Pružićemo ruku i Mađaru i mađarskoj vladi, ali nikakva poniženja da trpimo nećemo - rekao je Vučić.
VUČIĆ NAJAVIO NOVE INOVATIVNE TERAPIJE U ZDRAVSTVU: To je prava briga o ljudima
13. 04. 2026. u 20:11
VUČIĆ OTKRIO KADA ĆE BITI IZBORI: U opticaju ova dva perioda
13. 04. 2026. u 20:07
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
