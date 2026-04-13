EVROPSKE "DEMOKRATE" OBJAVILE LISTU ZA ODSTREL Vučić: Srbija je ostrvo slobode i ponosan sam na to

EVROPSKE "demokrate" objavile listu za odstrel na kojoj je i predsednik SrbijeAleksandar Vučić koji je to komentarisao večeras na RTS.

- A, B, C... možda zvuči kao igra, ali nije – iako vas pozivamo da nam kažete ko će, po vašem mišljenju, biti sledeći suverenistički lider koji će pasti. Kao što En Eplbaum piše danas u The Atlantic-u, Orbanova pobeda pokazuje da iliberalizam daleko od toga da je neizbežan. Populizam i suverenizam ne pobeđuju slučajno; oni uspevaju tamo gde politika ne uspeva da ispuni očekivanja. Pravo pitanje nije samo ko je sledeći, već ko će naučiti lekciju iz Mađarske - navodi se u sramnoj objavi evropskih demokrata. Foto: Printskrin

Vučić kaže da je zajednički kum Orbana, Fica i njega sloboda govora, mišljenja i delanja.

- Naš zajednički kum je da volimo svoje zemlje više od bilo čega na kugli zemaljskoj. A mučenici su zvali naše blokadere u Pariz, pa im se niko nije ni pojavio. Ja sam ponosan dokle god svi koji su uglavnom niko žele da precrtaju lidera slobodne zemlje. Zamislite stranku koja se zove Modem, nije ni bitno. E oni su njih pozivali, pa im se niko nije ni pojavio, zato što su videli da ovi odavde baš nisu perspektivni, njih nema ko ni da crta ni da precrtava. Ja sam ponosan dokle god svi ti koji su uglavnom niko žele da precrtaju nekog slobodarskog lidera suverene i nezavisne i slobodne zemlje. Srbija je ostrvo slobode i ponosan sam na to. Pružićemo ruku i Mađaru i mađarskoj vladi, ali nikakva poniženja da trpimo nećemo - rekao je Vučić.