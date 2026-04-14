Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu

APELACIONI sud potvrdio je prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom su Nenad Jerinić (31) i Đorđe Rakić (31) iz Valjeva osuđeni za teško ubistvo Dragana Vukovića (60) u saizvršilaštvu pre pet godina u Malom Mokrom Lugu na Zvezdari, ali je delimičnim usvajanjem žalbe Višeg tužilaštva preinačio kaznu Jeriniću i povećao mu sa 17 na 20 godina zatvora. Rakiću je potvrđena kazna od 15,6 godina zatvora.

Apelacija je potvrdila i meru obaveznog lečenja od narkomanije u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, koja je izrečena obojici osuđenih i koja može da traje najduže tri godine, a vreme provedeno u toj ustanovi se uračunava u zatvorsku kaznu. Sve ostale žalbe tužilaštva i branilaca su odbijene kao neosnovane.

Ubijeni Vuković, koji je takođe iz Valjeva, ali je pre 20 godina kupio kuću i preselio se u Beograd, je jedno vreme bio očuh Jeriniću. To veče Jerinić i Rakić su došli u Beograd da ga opljačkaju. Na suđenju je utvrđeno da su oko tri sata po noći taksijem došli blizu ulice gde je Vuković živeo, a onda pešice do gradilišta ispod njegove kuće, gde su se presvukli i na ruke stavili gumene rukavice. Jerinić je poneo metalnu palicu i lovački nož. Preko garaže su se popeli na terasu, obili vrata i ušli u spavaću sobu u kojoj je Vuković tada spavao. Jerinić je izvadio nož, skočio na krevet, opkoračio bivšeg očuha i tražio da mu kaže gde drži pare. Onda je počeo da ga ubada nožem po glavi, vratu i telu nanevši mu ukupno 29 povreda - 15 ubodina i 14 sekotina. Vuković se branio rukama i dozivao pomoć.

Za to vreme, Rakić je preturao po ormanu i natkasnama, vadio i bacao stvari tražeći novac. Nije reagovao što Jerinić nožem ubada bivšeg očuha. Kada je ubio Vukovića, koji je preminuo zbog iskrvarenja, Jerinić mu se pridružio u premetačini, pa su našli zlatni lanac sa krstom od 30 grama i burmu od pet grama. Nakon toga su preko terase pobegli iz kuće.

Jerinić je lanac prodao istog dana u zlatari u Obrenovcu za 150.000 dinara, dok je burmu Rakić prodao u zlatari u Valjevu za 16.000 dinara.

Vuković je u kući imao podstanarke, koje su čule da se u kući nešto dešava, ali nisu smele da izađu, već su pozvale policiju. Dve nedelje kasnije uhapšeni su Jerinić i Rakić.

Inače, kako su komšije tada ispričale medijima, Vuković je u toj kući živeo sa ženom, koja je imala dvoje dece iz prvog braka, često su se svađali i ona ga je godinu dana ranije napustila.

VIŠE PUTA SUĐIVANI

NENAD Jerinić i Đorđe Rakić više puta su do sada osuđivani. Jerinić je osuđivan 11 puta i to za teške krađe, razbojništvo, iznudu, ugrožavanje sigurnosti, držanje narkotika za sopstvenu upotrebu, tuču i nanošenje teške telesne povrede. Đorđe Rakić osuđivan je šest puta - za teške krađe, držanje narkotika za sopstvenu upotrebu, teške telesne povrede i napad na službeno lice.