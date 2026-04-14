"OD 1. MARTA DA KRENEMO U VOJNI ROK" Vučić: Posebno ćemo podsticati izgradnju vojnih centara i obnovu kasarni u pograničnim delovima

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je realno da se krenem od 1. marta u vojni rok.

- Mislim da je realno da se sve obaveze završe, da se sa tim regrutnim listovima krene septembar, oktobar, a da krenemo od 1. marta u vojni rok. Kada govorite vojni rok, nije kao što smo mi služili godinu dana, ovo je sada 75 dana, dečija igra u odnosu na 365 dana, ali će mladići steći neke nove navike, steći više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti. A država će biti mnogo snažnija. Mi ćemo posebno podsticati izgradnju vojnih centara i obnovu kasarni u pograničnim delovima, od Sombora do Pirota, dakle u različitim pograničnim delovima, od Priboja do, ili Zaječara, u Zaječaru svakako, ali videćemo još negde u Borskom okrugu, dakle da li Kladovo ili. .. Znam ja, oni bi, znam ja i koji bi objekat oni hteli, samo što za to nemaju dovoljno para, pa sad dolaze po nove pare, ali svejedno, dakle, gledaćemo kako i na koji način da to osnažimo, a time snažimo i te lokalne samouprave, čitave delove Srbije, jer ti ljudi troše novac, oni će da imaju svoju platu, trošiće svoj novac u gradu, dolaziće im porodice, neko mora da ih nahrani i hlebom i mlekom i uljem i šećerom i solju i jajima i svim drugim, dakle, i mesom. Tako da ti gradovi će time dobiti de fakto po jednu novu fabriku i to i te kako važnu fabriku, tako da su to dobre stvari – kazao je predsednik na obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić".