"SAMO JE UŠAO I POČEO DA PUCA" Napadač poslao školi jezivu poruku nekoliko dana pre masakra, Turska u šoku (VIDEO)

U PUCNjAVI koja se jutros dogodila u srednjoj školi na jugu Turske povređeno je 16 osoba, među kojima je i veliki broj učenika.

Foto: Printskrin/Iks/worldofturkiye

Incident se dogodio u jutarnjim časovima u srednjoj stručnoj i tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" u Sivereku, u provinciji Šanliurfa. Prema zvaničnim informacijama, počinilac, identifikovan kao devetnaestogodišnji Omer Ket, ušao je u školski kompleks naoružan sačmaricom i počeo da puca nasumično, izazvavši paniku među učenicima i zaposlenima.

Napadač je bio bivši učenik škole koji je pohađao nastavu do devetog razreda, nakon čega je nastavio obrazovanje putem nastave na daljinu. On je, kako se navodi, rođen 2007. godine.

Tokom policijske akcije unutar škole, napadač je navodno pucao u sebe kada su pripadnici specijalnih jedinica pokušali da ga neutrališu, nakon čega je preminuo na licu mesta.

#SonDakika Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan bir lisenin önünde silah sesleri duyuldu.



Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. pic.twitter.com/8jIouvsIRo — World of Türkiye (@worldofturkiye) April 14, 2026

Mediji prenose da je napadač nekoliko dana pre jezivog zločina slao preteće poruke na profil škole na društvenim mrežama.

"Spremite se, dogodiće se napad za nekoliko dana", piše u poruci.

Asim Sultanoglu, pokrajinski direktor Nacionalnog obrazovanja u Šanliurfi , izrazio je duboko žaljenje zbog napada u školi i izjavio da će nastava u školi biti obustavljena na četiri dana zbog incidenta.

Bezbednosne snage su, kako se navodi, evakuisale većinu učenika iz škole. Povređeni učenici su prebačeni u bolnice nakon što su im na licu mesta ukazana početna pomoć.

Jedan od povređenih učenika, Omer Furkan Sajar, objasnio je da se napad dogodio neposredno pre kraja odmora.

- Iznenada je ušao u učionicu i povukao obarač, pucao je četiri ili pet puta. Ranio je dve osobe, a zatim je otišao u sledeću učionicu. Prvo smo se bacili na zemlju, a onda smo nas dvojica iskočili kroz prozor. Nije nam ništa rekao, samo je ušao i počeo da puca - rekao je Omer.

