"SAMO JE UŠAO I POČEO DA PUCA" Napadač poslao školi jezivu poruku nekoliko dana pre masakra, Turska u šoku (VIDEO)
U PUCNjAVI koja se jutros dogodila u srednjoj školi na jugu Turske povređeno je 16 osoba, među kojima je i veliki broj učenika.
Incident se dogodio u jutarnjim časovima u srednjoj stručnoj i tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" u Sivereku, u provinciji Šanliurfa. Prema zvaničnim informacijama, počinilac, identifikovan kao devetnaestogodišnji Omer Ket, ušao je u školski kompleks naoružan sačmaricom i počeo da puca nasumično, izazvavši paniku među učenicima i zaposlenima.
Napadač je bio bivši učenik škole koji je pohađao nastavu do devetog razreda, nakon čega je nastavio obrazovanje putem nastave na daljinu. On je, kako se navodi, rođen 2007. godine.
Tokom policijske akcije unutar škole, napadač je navodno pucao u sebe kada su pripadnici specijalnih jedinica pokušali da ga neutrališu, nakon čega je preminuo na licu mesta.
Mediji prenose da je napadač nekoliko dana pre jezivog zločina slao preteće poruke na profil škole na društvenim mrežama.
"Spremite se, dogodiće se napad za nekoliko dana", piše u poruci.
Asim Sultanoglu, pokrajinski direktor Nacionalnog obrazovanja u Šanliurfi , izrazio je duboko žaljenje zbog napada u školi i izjavio da će nastava u školi biti obustavljena na četiri dana zbog incidenta.
Bezbednosne snage su, kako se navodi, evakuisale većinu učenika iz škole. Povređeni učenici su prebačeni u bolnice nakon što su im na licu mesta ukazana početna pomoć.
Jedan od povređenih učenika, Omer Furkan Sajar, objasnio je da se napad dogodio neposredno pre kraja odmora.
- Iznenada je ušao u učionicu i povukao obarač, pucao je četiri ili pet puta. Ranio je dve osobe, a zatim je otišao u sledeću učionicu. Prvo smo se bacili na zemlju, a onda smo nas dvojica iskočili kroz prozor. Nije nam ništa rekao, samo je ušao i počeo da puca - rekao je Omer.
(Telegraf.rs)
Preporučujemo
PUCNjAVA U ŠKOLI U TURSKOJ: Učenik otvorio vatru lovačkom puškom, ima povređenih
14. 04. 2026. u 10:48
ERDOGAN: Kao što smo ušli u Libiju i Karabah, možemo ući u Izrael
13. 04. 2026. u 23:00
SNAŽAN ZEMLjOTRES U TURSKOJ: Tlo se zatreslo kod Antalije
13. 04. 2026. u 10:08
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
