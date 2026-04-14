VESELA DRUŽINA VLADANA ĐOKIĆA: Oni bi da nam vode Srbiju u ponor - evo ko se sve našao na blokaderskoj listi
ODLUKU blokadera da im se na listi nađu Zlatko Kokanović i Veroljub Dugalić, analitičar Ognjen Karanović kaže za "Novosti" da je to takozvana studentska lista bez studenata i vesela družina političara Vladana Đokića.
- Imamo dva Dugalića. Kokanović je poznati politikantski trabant svake antisrpske i opozicione opcije, koja više plati - oštar je Karanović: - Od "ekološkog aktiviste", preko lažnog "nezadovoljnog poljoprivrednika", opozicionara, poslanika, borca protiv litijuma, sada je stigao do blokadera i studenta, pošto se njegovo ime nalazi na famoznoj studentskoj listi.
On dalje navodi da je "Zlatko Kokanović čovek sa više lica koja je nemoguće pobrojati, a takođe i čovek kojeg koriste centri moći u inostranstvu za svoje interese".
- Ko bi pobrojao sva lica, sve uloge koje ovaj neuspešni politikant traljavo igra ne bi li opravdao poverenje i ispunio instrukcije svojih gazda u centrima moći u inostranstvu koji upravljaju obojenom revolucijom u Srbiji - rasvetljava on, a onda, u pomalo šaljivom tonu završava: - Studentska lista, doduše bez studenata, predstavlja veselu družinu političara Vladana Đokića, koji očigledno ima papističke ambicije i vlažne snove. Tako će i proći na izborima.
Karanović navodi da Srbi, ipak, ne glasaju za laž već za svoju otadžbinu:
- Srbi za laž ne glasaju. Srbi glasaju za svoju otadžbinu, zato su odavno svoje poverenje i ljubav dali Aleksandru Vučiću i politici koju on predstavlja i vodi - kaže Karanović.
Podsetimo, na listi blokadera su Vladan Đokić i Dejan Bodiroga, a jedan od njih će biti predsednički kandidat, a drugi će biti nosilac liste na parlamentarnim izborima. Iako je teško zamisliti da jednu od dve najvažnije funkcije u zemlji obavlja politikant Đokić, a da drugu obavlja bivši košarkaš, ta odluka blokadera je "pala". Sedmi na listi je definitivno, a postoje zahtevi da bude i peti, Zlatko Kokanović, koji je svojim traktorom probijao graničnu ogradu i koji se zaletao da gazi policajce, kao i onaj koji je sekirčetom jurio svoje komšije. Ta visoka pozicija znači da blokaderi njega predviđaju za ministarsku poziciju. Takođe, Veroljub Dugalić završio na visokom četvrtom mestu, a postoje predlozi da se na toj listi nađu i Dikić i Vidojković.
Preporučujemo
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
Komentari (0)