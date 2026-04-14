VESELA DRUŽINA VLADANA ĐOKIĆA: Oni bi da nam vode Srbiju u ponor - evo ko se sve našao na blokaderskoj listi

ODLUKU blokadera da im se na listi nađu Zlatko Kokanović i Veroljub Dugalić, analitičar Ognjen Karanović kaže za "Novosti" da je to takozvana studentska lista bez studenata i vesela družina političara Vladana Đokića.

- Imamo dva Dugalića. Kokanović je poznati politikantski trabant svake antisrpske i opozicione opcije, koja više plati - oštar je Karanović: - Od "ekološkog aktiviste", preko lažnog "nezadovoljnog poljoprivrednika", opozicionara, poslanika, borca protiv litijuma, sada je stigao do blokadera i studenta, pošto se njegovo ime nalazi na famoznoj studentskoj listi.

On dalje navodi da je "Zlatko Kokanović čovek sa više lica koja je nemoguće pobrojati, a takođe i čovek kojeg koriste centri moći u inostranstvu za svoje interese".

- Ko bi pobrojao sva lica, sve uloge koje ovaj neuspešni politikant traljavo igra ne bi li opravdao poverenje i ispunio instrukcije svojih gazda u centrima moći u inostranstvu koji upravljaju obojenom revolucijom u Srbiji - rasvetljava on, a onda, u pomalo šaljivom tonu završava: - Studentska lista, doduše bez studenata, predstavlja veselu družinu političara Vladana Đokića, koji očigledno ima papističke ambicije i vlažne snove. Tako će i proći na izborima.

Karanović navodi da Srbi, ipak, ne glasaju za laž već za svoju otadžbinu:

- Srbi za laž ne glasaju. Srbi glasaju za svoju otadžbinu, zato su odavno svoje poverenje i ljubav dali Aleksandru Vučiću i politici koju on predstavlja i vodi - kaže Karanović.

Podsetimo, na listi blokadera su Vladan Đokić i Dejan Bodiroga, a jedan od njih će biti predsednički kandidat, a drugi će biti nosilac liste na parlamentarnim izborima. Iako je teško zamisliti da jednu od dve najvažnije funkcije u zemlji obavlja politikant Đokić, a da drugu obavlja bivši košarkaš, ta odluka blokadera je "pala". Sedmi na listi je definitivno, a postoje zahtevi da bude i peti, Zlatko Kokanović, koji je svojim traktorom probijao graničnu ogradu i koji se zaletao da gazi policajce, kao i onaj koji je sekirčetom jurio svoje komšije. Ta visoka pozicija znači da blokaderi njega predviđaju za ministarsku poziciju. Takođe, Veroljub Dugalić završio na visokom četvrtom mestu, a postoje predlozi da se na toj listi nađu i Dikić i Vidojković.