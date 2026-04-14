ZVEZDA IMA NEVEROVATNU ZVER NA GOLU! Niko mu ne može ništa, ponizio napadače u Srbiji i Evropi

Golman fudbalskog kluba Crvena zvezda Mateus branio je ove sezone na 45 utakmica, a na 19 mečeva uspeo je da sačuva mrežu tokom svih 90 minuta, saopštio je šampion Srbije.

"Već na narednom meču protiv Vojvodine, koji će crveno-beli odigrati u subotu od 17 časova, brazilski golman će imaće priliku da dodatno unapredi učinak i upiše 20. utakmicu bez primljenog pogotka. Pokazao je Mateus u svim takmičenjima u sezoni 2025/26 da poseduje kvalitet, kako na domaćoj, tako i na evropskoj sceni, gde je imao zapažena izdanja. Golman naše ekipe je 11 puta ostao nesavladan u Superligi Srbije, pet puta u Ligi Evrope, jednom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao i dva puta u Kupu Srbije, čime je dao izuzetan doprinos stabilnosti ekipe i ostvarenim rezultatima", navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

"Sigurnost na golu tokom svih 90 minuta i pravovremene reakcije u ključnim momentima izdvajaju Mateusa kao jednog od najvažnijih oslonaca ekipe u ovoj sezoni, a već na narednom meču protiv Vojvodine uz podršku zvezdaša, imaće priliku da dodatno potvrdi kontinuitet sjajnih partija i zabeleži novu utakmicu bez primljenog gola", navode iz Zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u subotu, 18. aprila ekipu Vojvodine u prvom kolu plej-ofa, odnosno u 31. kolu Superlige Srbije.