DRAMA PRED LIGU ŠAMPIONA! Barselona traži pomoć UEFA, Atletiko Madrid spremio "smicalicu"

Očekuje nas veoma uzbudljiv drugi meč 1/4 finala Lige šampiona između Atletiko Madrida i Barselone.

Prvi meč su Jorgandžije dobile 2:0, a poznato je da odnosi dva kluba nissu najbolji.

Tako je već krenula predigra, a moraće da je reši UEFA.

Naime Barselona je tražila inspekciju UEFA da provri teren jer tvrde da je trava previsoka i da je želja domaćih da uspore igru. Sa druge strane Atletiko tvrdi da nema razloga za inspekciju.

Još uvek nije donesena zvanična odluka UEFA.