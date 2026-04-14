"BIĆE TO MOJA POSLEDNJA UTAKMICA"! Zvezdin fudbaler najavio neočekivani kraj
BLIŽI se polako kraj jedne velike karijere!
Austrijski veteran iz redova Crvene zvezde Marko Arnautović ostvario je u poslednjih nekoliko meseci dve velike fudbalske želje. Napadač srpskih korena zaigrao je za svoje voljene crveno-bele iz Beograda, postigao gol u večitom derbi, da bi kao šlag na torti sa reprezentacijom Austrije došao plasman na Svetsko prvenstvo.
Arnautović u nedelju proslavlja 37. rođendan, rekorder je Austrije po odigranim mečevima (132 utakmice) i broju golova (47), pa će Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi nesumnjivo biti kruna njegove bogate karijere.
- Bili smo triput na Evropskom prvenstvu, ali nismo na Mundijalu. Ostvariću svoje snove i biće to moje poslednje utakmice za državni tim - rekao je Marko Arnautović, koji je debitovao sa 19 godina.
