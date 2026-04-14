ŠAMAR BLOKADERIMA! Priželjkuju mađarski scenario, a njihov analitičar im začepio usta

SOCIOLOG i samozvani politički konsultant Ivan Živkov gostovao je na tajkunskoj N1 i tom prilikom komentarisao je političke prilike u regionu i rezultate izbora u Mađarskoj.

S obzirom na to da blokaderi danima slave "pad" Viktora Orbana i priželjkuju isti scenario u Srbiji, izgleda da postoje neki koji imaju malo mozga i shvataju da to likovanje nema nikakvog smisla!

Naime, Živkov je jasno poručio da scenario iz Mađarske nije primenjiv u Srbiji, naglašavajući razlike u izbornim sistemima, društvenim okolnostima i odnosu prema Evropskoj uniji.

Time je, praktično, priznao da domaća opozicija nema kapacitet da artikuliše ozbiljnu političku alternativu, odnosno da je apsolutno nesposobna!

Poznat po oštrim kritikama vlasti, izgleda da je i Živkovu jasno da opozicija i blokaderi nemaju nikakvu politiku niti program.

Posebno je indikativna njegova ocena da su studentski protesti izgubili oštrinu i antikorupcijski naboj, kao i tvrdnja da "aprori podrška pokretima predstavlja političku infantilnost".

Istovremeno, Živkov ne nudi jasan odgovor na pitanje kako bi ta alternativa trebalo da izgleda. Umesto toga, ostaje na opštim mestima o „građanskoj državi“ i „evropskim vrednostima“, bez konkretne političke strategije. U praksi, takav pristup dodatno osnažuje utisak da opoziciona scena pati od nedostatka liderstva, ideja i organizacije.

