Politika

ŠAMAR BLOKADERIMA! Priželjkuju mađarski scenario, a njihov analitičar im začepio usta

В.Н.

14. 04. 2026. u 12:57

SOCIOLOG i samozvani politički konsultant Ivan Živkov gostovao je na tajkunskoj N1 i tom prilikom komentarisao je političke prilike u regionu i rezultate izbora u Mađarskoj.

ШАМАР БЛОКАДЕРИМА! Прижељкују мађарски сценарио, а њихов аналитичар им зачепио уста

Foto: Printskrin

S obzirom na to da blokaderi danima slave "pad" Viktora Orbana i priželjkuju isti scenario u Srbiji, izgleda da postoje neki koji imaju malo mozga i shvataju da to likovanje nema nikakvog smisla!

Naime, Živkov je jasno poručio da scenario iz Mađarske nije primenjiv u Srbiji, naglašavajući razlike u izbornim sistemima, društvenim okolnostima i odnosu prema Evropskoj uniji.

Time je, praktično, priznao da domaća opozicija nema kapacitet da artikuliše ozbiljnu političku alternativu, odnosno da je apsolutno nesposobna!

Poznat po oštrim kritikama vlasti, izgleda da je i Živkovu jasno da opozicija i blokaderi nemaju nikakvu politiku niti program.

Posebno je indikativna njegova ocena da su studentski protesti izgubili oštrinu i antikorupcijski naboj, kao i tvrdnja da "aprori podrška pokretima predstavlja političku infantilnost".

Istovremeno, Živkov ne nudi jasan odgovor na pitanje kako bi ta alternativa trebalo da izgleda. Umesto toga, ostaje na opštim mestima o „građanskoj državi“ i „evropskim vrednostima“, bez konkretne političke strategije. U praksi, takav pristup dodatno osnažuje utisak da opoziciona scena pati od nedostatka liderstva, ideja i organizacije.

(24sedam.rs)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Srbi u Italiji poslali poruku koja odjekuje: KOSOVO JE SRBIJA
Politika

0 0

SRPSKA dijaspora ponovo pokazuje svoju duboku odanost i neraskidivu vezu sa maticom. Srbi širom sveta, ma gde živeli, uvek su spremni da pruže podršku svom narodu i očuvaju jedinstvo sa Srbijom. Njihova ljubav prema otadžbini i spremnost da pomognu u ključnim trenucima predstavljaju pravi primer nacionalne solidarnosti i ponosa.

14. 04. 2026. u 15:56

Politika
Tenis
Fudbal
BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

