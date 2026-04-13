KAN BEZ ITALIJANA: Objavljena lista filmova koji će se naći u takmičarskom programu i trci za Zlatnu palmu

U PROGRAMU za 79. Filmski festival u Kanu, koji će se održati od 12 do 23 maja, nema italijanskog filma, ali dobro je poznato da se prava zvanična lista filmova koji se takmiče redovno obogaćuje novim naslovima, kako se približava otvaranje Festivala. Ali stoji i tvrdnja da je “zapanjujuće” potpuno odsutvo italijanskih reditelja u svim festivalskim sekcijama, uz objašnjenje da reditelj Nani Moreti nije završio svoj film “Desiće se večeras”.

Iako je do festivala ostalo nešto više od mesec dana, nema mnogo informacija. Predsednik međunarodnog žirija biće južnokorejski reditelj Park Čan-vuk, sastav žirija još nije objavljen, ali glumica Aj Hajdara će uživo voditi otvaranje i zatvaranje smotre. Festival će otvoriti film The eletric Kiss” Pjera Salvadorija. Za sada se zna ko će dobiti počasne nagrade: Zlatna palma za životno delo pripašće reditelju Piteru Džeksonu i glumici Barbri Strejsend.

Listu filmova su predstavili predsednica, prva žena na ovoj poziciji, Iris Knobloh i umetnički direktor Tijeri Fremo. U mđuvremenu se može ceniti raznolikost zastupljenih zemalja i dobar procenat rediteljki uključenih u glavnu konkrurenciju - Lea Misijus, Mari Krojcer, Žan Heri, Valeska Grizebah, Šarlin Buržoa – Take.

U konkurenciji za Zlatnu palmu našao se 21 film: “Minotaur” Andreja Zvjaginceva, “Voljena osoba” Rodriga Sorogojena, “Čovek koga volim”, Ire Saksa, “Otadžbina” Pavela Pavlikovskog, “Mulen” Lasla Nemeša, “Noćna priča”, Lee Misijus, “Fjord” Kristijana Muneđiua, “Naši pozdravi” Emanuela Marea, “Nežno čudovište” Mari Krojcer, “Nagi note” Kodžija Fukade, “Hope” Ha Honga Jina, “Ovca u kutiji” Hirokazua Kore-Ede, ”Garancija” Žane Heri, “Nepoznato” Artura Hararija, “Iznenada” Rjiusukeja Hamagučija, “Sanjana avantura” Valeske Grizebah, “Kukavica” Lukasa Donta, “Crna lopta” Havijera Ambrosija i Havijera Kalva, “Život žene” Šarlin Buržoa-Take, “Paparelne priče” Ašgaru Farhadija, “Gorki Božić” Pedra Almodovara.

Šest je filmova van konkurencije, a sedam naslova u odeljku “Izvestan pogled”. U kategoriji Kanske premijere su među pet filmova i “Propeller One-Way Night Coach” Džona Travolte i “Kokurojo: Samuraj i zatvorenik” Kijošija Kurosave. Ne izostaju ni specijalne projekcije, između četiri je i “Džon Lenon: Poslednji intervju” sa Stivenom Soderbergom, kao i pet ponoćnih projekcija.

Ovo izdanje kanskog festivala je puno sjajnih veterana, i stavlja se snažan naglasak na autorsku kinematografiju, ali još više na filmove autora koji su se istakli i potom učinili festival izuzetnim osvajanjem brojnih nagrada.