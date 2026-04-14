DOLAZE I GOSTI SA KOSOVA I METOHIJE: Od 16. do 18. aprila 29. Susreti srpskih zemalja na Jahorini

SUSRETI srpskih zemalja biće održani po 29. put na Jahorini od 16. do 18. aprila, a manifestacija ima za cilj okupljanje i jačanje jedinstva srpskog naroda, kao i očuvanje kulture, jezika i tradicije.

Program obuhvata muzičke večeri, koncerte, takmičenja i Sajam srpske tradicije, uz učešće više od 300 učesnika iz regiona i dijaspore.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađen Cicović, istakao je danas na konferenciji za novinare značaj ove manifestacije.

- Susrete srpskih zemalja organizuje Udruženje za odbranu ćirilice "Dobrica Erić" u saradnji s Predstavništvom RS u Srbiji, što ovoj manifestaciji daje dodatnu institucionalnu snagu i kontinuitet. Za nas u Predstavništvu, ovi Susreti nisu samo jedan od događaja, oni su važan dio našeg ukupnog programa koji je u funkciji jačanja jedinstva i sabornosti srpskog naroda, kao i očuvanja našeg identiteta i ključnih identitetskih vrednosti - naglasio je Cicović.

Dodao je da nas ovi Susreti podsećaju da su jezik, pismo naša ćirilica, kultura i tradicija temelji našeg identiteta, ali i da je sabornost ono što nam daje snagu da trajemo.

Tokom manifestacije biće održan i Sajam srpske tradicije, kao i svečana akademija na kojoj će biti dodeljena književna nagrada "Dobrica Erić".

Predsednik skupštine Udruženja, Ljubinko Stojanović, naglasio je značaj učešća Srba sa Kosova i Metohije.

- Dolazi nam Nacionalni ansambl "Venac", dolazi nam Kulturno umetničko društvo "Zvečan" i dolazi još oko 30 naših prijatelja iz Gračanice i iz Zvečana. Ne umanjujem time doprinos svih ostalih, ali posebno je nama draga ova priča, jer mi svi živimo možda u malo drugačijim uslovima - rekao je Stojanović.

Dodao je da je posebno zahvalan svima koji će sa ponosom poneti bedž ćirilice i proneti ideju našeg pokojnog predsednika Dobrice Erića da se okupljamo, družimo, jer, po mnogim ocenama, on je bio među prvim pesnicima koji je opevao Srbe sa jedne i sa druge strane Drine.

- Zato je naša književna nagrada najsvečaniji deo. Odluka našeg Odbora za dodelu je da jedne godine nagradu dobije pesnik iz Srbije, a druge iz Republike Srpske. Ovogodišnji dobitnik je Đorđo Sladoje iz Kalinovika - rekao je Stojanović.

Direktor ANIP-a "Veselin Masleša", Nemanja Knežević, rekao je da Sajam srpske tradicije predstavlja važan segment manifestacije.

- Sajam srpske tradicije je nešto što je možda jedan novi segment koji je u sklopu Susreta srpskih zemalja. Od ove godine je zvanično ustanovljen, iako ta ideja već nekoliko godina postoji. Mogu reći da je to jedno saborovanje svega onoga što definiše srpski identitet i sve ono što srpska tradicija nosi u različitim segmentima svog delovanja, postojanja i prisustva - objasnio je Knežević.

- Mislim da imamo jedan bogat sadržaj u kulturno-umetničkom smislu koji možemo da ponudimo građanima Istočnog Sarajeva i svima onima koji će u tom periodu biti prisutni - rekao je Knežević.

(Tanjug)

