Kultura

DOLAZE I GOSTI SA KOSOVA I METOHIJE: Od 16. do 18. aprila 29. Susreti srpskih zemalja na Jahorini

T.J.

14. 04. 2026. u 14:29

SUSRETI srpskih zemalja biće održani po 29. put na Jahorini od 16. do 18. aprila, a manifestacija ima za cilj okupljanje i jačanje jedinstva srpskog naroda, kao i očuvanje kulture, jezika i tradicije.

ДОЛАЗЕ И ГОСТИ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ: Од 16. до 18. априла 29. Сусрети српских земаља на Јахорини

Foto: Profimedija/Alamy/Aaron Amat

Program obuhvata muzičke večeri, koncerte, takmičenja i Sajam srpske tradicije, uz učešće više od 300 učesnika iz regiona i dijaspore.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađen Cicović, istakao je danas na konferenciji za novinare značaj ove manifestacije.

- Susrete srpskih zemalja organizuje Udruženje za odbranu ćirilice "Dobrica Erić" u saradnji s Predstavništvom RS u Srbiji, što ovoj manifestaciji daje dodatnu institucionalnu snagu i kontinuitet. Za nas u Predstavništvu, ovi Susreti nisu samo jedan od događaja, oni su važan dio našeg ukupnog programa koji je u funkciji jačanja jedinstva i sabornosti srpskog naroda, kao i očuvanja našeg identiteta i ključnih identitetskih vrednosti - naglasio je Cicović.

Dodao je da nas ovi Susreti podsećaju da su jezik, pismo naša ćirilica, kultura i tradicija temelji našeg identiteta, ali i da je sabornost ono što nam daje snagu da trajemo.

Foto: Profimedija/Alamy/Mirko Kuzmanović

Tokom manifestacije biće održan i Sajam srpske tradicije, kao i svečana akademija na kojoj će biti dodeljena književna nagrada "Dobrica Erić".

Predsednik skupštine Udruženja, Ljubinko Stojanović, naglasio je značaj učešća Srba sa Kosova i Metohije.

- Dolazi nam Nacionalni ansambl "Venac", dolazi nam Kulturno umetničko društvo "Zvečan" i dolazi još oko 30 naših prijatelja iz Gračanice i iz Zvečana. Ne umanjujem time doprinos svih ostalih, ali posebno je nama draga ova priča, jer mi svi živimo možda u malo drugačijim uslovima - rekao je Stojanović.

Dodao je da je posebno zahvalan svima koji će sa ponosom poneti bedž ćirilice i proneti ideju našeg pokojnog predsednika Dobrice Erića da se okupljamo, družimo, jer, po mnogim ocenama, on je bio među prvim pesnicima koji je opevao Srbe sa jedne i sa druge strane Drine.

- Zato je naša književna nagrada najsvečaniji deo. Odluka našeg Odbora za dodelu je da jedne godine nagradu dobije pesnik iz Srbije, a druge iz Republike Srpske. Ovogodišnji dobitnik je Đorđo Sladoje iz Kalinovika - rekao je Stojanović.

Foto: Profimedija/Alamy/Mirko Kuzmanović

Direktor ANIP-a "Veselin Masleša", Nemanja Knežević, rekao je da Sajam srpske tradicije predstavlja važan segment manifestacije.

- Sajam srpske tradicije je nešto što je možda jedan novi segment koji je u sklopu Susreta srpskih zemalja. Od ove godine je zvanično ustanovljen, iako ta ideja već nekoliko godina postoji. Mogu reći da je to jedno saborovanje svega onoga što definiše srpski identitet i sve ono što srpska tradicija nosi u različitim segmentima svog delovanja, postojanja i prisustva - objasnio je Knežević.

- Mislim da imamo jedan bogat sadržaj u kulturno-umetničkom smislu koji možemo da ponudimo građanima Istočnog Sarajeva i svima onima koji će u tom periodu biti prisutni - rekao je Knežević.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SRBIJA JE NAŠA PORODICA: Otac malog Andrije poslao jasnu poruku

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost
Tip fudbal

0 0

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

PREMINUO NOLAN: Proslavio se u hit serijalu o Betmenu (FOTO)
Kultura

0 1

PREMINUO NOLAN: Proslavio se u hit serijalu o Betmenu (FOTO)

Glumac filmova „Betmen počinje“ (Batman Begins) i „Dankerk“ (Dunkirk), Džon Nolan, je preminuo u 87. godini. Ova zvezda i stric slavnog reditelja Kristofera Nolana preminuo je danas, prenose mediji. Uzrok smrti britanskog glumca još uvek nije otkriven, prema pisanju lokalnog lista „Stratford-upon-Ejvon Herald“ (Stratford-Upon-Avon Herald).

11. 04. 2026. u 20:35

HOD OD MUKE KA SVETLOSTI: Narodni muzej Srbije ovu godinu posvetio je nacionalnom slikarstvu
Kultura

0 3

HOD OD MUKE KA SVETLOSTI: Narodni muzej Srbije ovu godinu posvetio je nacionalnom slikarstvu

OVU godinu Narodni muzej Srbije posvetio je nacionalnom slikarstvu. Prvo je na Sretenje otvorena izložba "Pioniri realizma - slikar Miloš Tenković (1849-1891)", a 10. maja, na Dan muzeja, povodom 150 godina rođenja Milana Milovanovića (1876-1946), pred publikom će se, posle 40 godina naći izbor iz opusa pionira srpskog impresionizma. Autor obe je Petar Petrović, muzejski savetnik i kustos Zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka.

11. 04. 2026. u 07:10

