SKANDAL U VRANJU: Pacijent nezadovoljan "tretmanom" ošamario hirurga
U SLUŽBI Hirurgije vrannjskog Zdravstvenog centra dogodio se incident, kada je pacijent iz Bujanovca "nezadovonjan tretmanom" ošamario hiruga, potvrženo je novostima u Tužilaštvu, a napad na svog kolegu oštros u osudili iz rukovodstva Zdravstvenog centra.
Naime, prema našim saznanjima sve se dogodilo kada je pacijent iz Bujanovca došao radi pregleda i nezadovoljan tretmanom doktora udario otvorenom šakom desne ruke u predelu lica, navodno se kako prepričavaju sa ovog odeljenja svađajući sa njim i pitajući se „Ko će sada mene da operiše“.
Policija i istražni organi su obavešteni o slučaju, naloženo je podnošenje krivične prijave u redovnom postupku, zbog dela napad na zaposleno lice u zdravstvenoj ustanovi.
Rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje najoštrije je juče osudilo brutalni fizički napad na lekara Službe opšte hirurgije, koji se dogodio 9. aprila tokom obavljanja njegove profesionalne dužnosti.
- Incident se dogodio u prostorijama Hirurgije, kada je pacijent iz Bujanovca, nezadovoljan procesom medicinskog tretmana, fizički nasrnuo na dežurnog lekara, zadavši mu udarac u predelu lica.O celom događaju odmah su obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i nadležni istražni organi koji su izašli na lice mesta - kažu iz Zdravstvenog centra.
Povodom ovog nemilog događaja, Zdravstveni centar Vranje ističe da svaki vid fizičkog ili verbalnog napada na medicinsko osoblje je nedopustiv. Lekari i medicinske sestre posvećuju svoje živote očuvanju zdravlja građana i moraju imati bezbedno radno okruženje.
