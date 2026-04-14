Društvo

SKANDAL U VRANJU: Pacijent nezadovoljan "tretmanom" ošamario hirurga

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

14. 04. 2026. u 11:38

U SLUŽBI Hirurgije vrannjskog Zdravstvenog centra dogodio se incident, kada je pacijent iz Bujanovca "nezadovonjan tretmanom" ošamario hiruga, potvrženo je novostima u Tužilaštvu, a napad na svog kolegu oštros u osudili iz rukovodstva Zdravstvenog centra.

СКАНДАЛ У ВРАЊУ: Пацијент незадовољан третманом ошамарио хирурга

Foto: J.S.

Naime, prema našim saznanjima sve se dogodilo  kada je pacijent iz Bujanovca došao radi pregleda i nezadovoljan tretmanom doktora udario otvorenom šakom desne ruke u predelu lica, navodno se kako prepričavaju sa ovog odeljenja svađajući sa njim i pitajući se „Ko će sada mene da operiše“.

Policija i istražni organi su obavešteni o slučaju, naloženo je podnošenje krivične prijave u redovnom postupku, zbog dela napad na zaposleno lice u zdravstvenoj ustanovi.

​Rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje najoštrije je juče osudilo brutalni fizički napad na lekara Službe opšte hirurgije, koji se dogodio 9. aprila tokom obavljanja njegove profesionalne dužnosti.

- ​Incident se dogodio u prostorijama Hirurgije, kada je pacijent iz Bujanovca, nezadovoljan procesom medicinskog tretmana, fizički nasrnuo na dežurnog lekara, zadavši mu udarac u predelu lica.O celom događaju odmah su obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i nadležni istražni organi koji su izašli na lice mesta - kažu iz Zdravstvenog centra.

​Povodom ovog nemilog događaja, Zdravstveni centar Vranje ističe da svaki vid fizičkog ili verbalnog napada na medicinsko osoblje je nedopustiv. Lekari i medicinske sestre posvećuju svoje živote očuvanju zdravlja građana i moraju imati bezbedno radno okruženje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
