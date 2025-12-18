Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

Iznenadićete se stvarnim brojem

Foto: Promo

U javnom prostoru često se mogu čuti neistinite tvrdnje o masovnom porastu broja zavisnika od igara na sreću u Srbiji, pri čemu se u pojedinim medijima iznose procene koje idu i do nekoliko stotina hiljada.

Međutim, istraživanje koje je nedavno sprovedeno, u saradnji sa stručnjacima iz zdravstvenih institucija pokazuje sasvim drugačiju sliku.

Prema zvaničnim podacima relevantnih nacionalnih institucija i ustanova, broj registrovanih zavisnika u Srbiji iznosi oko 1.150 osoba. Iako ovaj podatak ukazuje da se problem ne sme zanemariti, važno je naglasiti da je reč o cifri preko 300 puta manjoj od brojki koje se povremeno pojavljuju u javnosti.

Sagovornici iz zdravstvenog sektora navode da se relevantnim institucijama godišnje obrati oko 220 ljudi koji traže stručnu pomoć zbog problema sa bolestima zavisnosti.

Sa druge strane, stručnjaci ukazuju na jedan segment tržišta koji predstavlja najveći rizik za porast novih slučajeva zavisnosti — nelegalna online kazina i platforme koje funkcionišu van regulatornog okvira, prvenstveno tzv. crypto kazina. Ovi sajtovi posluju mimo zakona, bez ikakve kontrole, , što ih čini posebno opasnim za mlade i ranjive kategorije stanovništva.

Šta se promenilo uvođenjem strožijih zakonskih ograničenja?

Izmenama Zakona o igrama na sreću koje su stupile na snagu ove godine, uveden je strožiji sistem kontrole onlajn priređivanja. Zakonom je propisano da svaki igrač mora proći obaveznu registraciju i verifikaciju identiteta, čime se maloljetnim licima praktično onemogućava pristup licenciranim internet platformama.

Ovaj model već je usvojen u nizu evropskih zemalja i smatra se jednim od najefikasnijih mehanizama zaštite.

Prevencija kao ključ – primer projekta „Moguće je prekinuti“

U razgovorima sa stručnjacima iz oblasti zdravstvene zaštite posebno se ističe važnost kontinuiranog rada na prevenciji i edukaciji. Programi koji obuhvataju edukaciju zaposlenih, prepoznavanje rizičnih obrazaca i pravovremeno upućivanje na stručnu pomoć su ključni u procesu rešavanja problema zavisnosti u igrama na sreću.

Sagovornici ocenjuju da podizanje svesti o rizicima i kontinuiran zajednički rad između industrije i relevantnih zdravstvenih ustanova sigurno dovodi do smanjenja negativnih posledica.

Raskorak između medijskih tvrdnji i podataka iz institucija ukazuje na potrebu za preciznom i odgovornom komunikacijom, zasnovanom na činjenicama, a ne senzacionalizmu.



