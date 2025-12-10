Društvo

UJUTRU MAGLOVITO, TOKOM DANA SUNČANO SA TEMPERATUROM DO 16 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 10. decembar

10. 12. 2025. u 00:05

Pre podne se očekuje malo do umereno oblačno vreme, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom (izolovanom) pojavom magle. Kasnije u toku dana pretežno sunčano.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura od -3 do 4 stepena, a najviša od 10 do 16 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu ujutro se očekuje malo do umereno oblačno uz lokalnu (izolovanu) pojavu magle. U toku dana pretežno sunčano vreme.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, a najviša oko 14.

Prognoza za narednih sedam dana

Očekuje se stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama reka.
Do kraja sedmice magla i niska oblačnost će se zadržavati u toku celog dana, od četvrtka prvo u Vojvodini i na području Beograda, a od petka i u centralnoj i južnoj Srbiji, naročito po kotlinama i duž rečnih tokova, dok će na visokim planinama preovladavati sunčano vreme.

Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti sunčanih perioda i u nižim predelima.

Prema prognozi RHMZ, suvo i stabilno vreme produžava se tokom cele druge dekade decembra.

