OBLAČNO I KIŠOVITO, TOKOM DANA ZAHLAĐENJE: Vremenska prognoza za petak, 21. novembar

В.Н.

21. 11. 2025. u 00:05

Ujutru se očekuje oblačno vreme sa kišom u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu, kao i ponegde na jugoistoku i istoku zemlje.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Tokom prepodneva naoblačenje sa kišom sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature.

Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni, na jugu i istoku južni.

Jutarnja temperatura od 4 do 12 stepeni, najviša dnevna od 5 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije.

Tokom noći sa osetnijim padom temperature kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije.

Vreme u Beogradu

Glavni grad će zahvatiti novo zahlađenje. Tokom dana oblačno, posle podne, uveče i noću sa kišom uz slab i umeren severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura oko 10 stepeni, tokom dana u padu na 6, a uveče na 2 stepena.

Prognoza za narednih sedam dana

U subotu se očekuje oblačno vreme, povremeno sa kišom i hladno, osim na jugoistoku gde će se i dalje zadržati malo toplije vreme.

Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz formiranje - povećanje visine snežnog pokrivača, ali ponegde i u nižim predelima zapadne polovine zemlje.

U nedelju će biti hladno, mestimično sa mešovitim padavinama (kišom, susnežicom i snegom), u brdsko-planinskim krajevima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Prestanak padavina očekuje se posle podne i uveče.

Sledeće sedmice biće toplije, ali uz prolazna naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

