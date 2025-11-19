SNEG NAPRAVIO KOLAPS ŠIROM SRBIJE: Zavejan auto-put Miloš Veliki, vozila stoje - ovaj grad se potpuno zabeleo

SNEG je sinoć pao u velikom delu zapadne Srbije, a pojedini putni pravci ostali su zavejani, dok se vozačima savetuje oprez. Sneg je napadao i na auto-putu Miloš Veliki, automobili su se jedva probijali kroz "pljusak" snega.

Zbog snega koji se i dalje zadržao na pojedinim delovima kolovoza u Srbiji, AMSS je izdao upozorenje.

Pored toga, delovi Čačka juče su usled jakog snega ostali bez struje.

Kako su saopštili putari, na Zlatiboru je palo oko 15 cm snega, a jutros je kolovoz počeo da se ledi.

Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema električnu energiju

Sneg koji je do ranih jutarnjih časova padao na teritoriji opštine Lučani, ostavio je bez električne energije oko 5.000 stanovnika sela u gornjim delovima Dragačeva, rekao je za Tanjug Milija Milenković, pomoćnik predsednika opštine Lučani.

- Snega u Dragačevu ima oko pet centimetara, ali su svi putni pravci prohodni. Pošto je padao mokar sneg, izazvao je probleme u snabdevanju električnom energijom u selima koja se nalaze u gornjem Dragačevu. Trenutno oko 5.000 Dragačevaca nema struju - rekao je Milenković.

Problema sa snabdevanjem električnom energijom bilo je i na prostoru Čačka i to u delovima naselja Ljubić, Rakova, Trbušani i Milićevci.

Selo kod Ivanjice osvanulo pod snegom

Mnogo snega napadalo je u okolini Ivanjice, pa je tako selo Lisa osvanulo pod snežnim pokrivačem.

Zavejan Miloš Veliki

Jak sneg padao je na auto-putu Miloš Veliki, a vidljivost je bila smanjena, dok je kolovoz zavejan. Slična situacija zabeležena je i na putu Ivanjica - Arilje.

Kolaps u Čajetini

U Čajetini je došlo do kolapsa zbog snežnih padavina, a kamioni su stajali u mestu. U kasnim večernjim satima mehanizacija je izašla na teren i počelo je čišćenje puteva.

Na Zlatiboru se stvorio snežni pokrivač, takođe je vejalo u Prijepolju i u Gornjem Milanovcu.

Na Rudniku je takođe došlo do zastoja zbog snega koji je napadao, takođe veliki snežni pokrivač je i u Užicu.

Sankanje u Čačku

Podsetimo, kiša koja gotovo čitavog dana juče padala na prostoru Zlatiborskog upravnog okruga, na teritoriji Prijepolja u večernjim satima prešla je u sneg koji se zadržava i na kolovozu pa je izazvao probleme u saobraćaju.

- Kako je počelo da se smrkava kiša je prešla prvo u slabiji sneg ali je ubrzo pojačao intezitet. Najpre se sneg počeo zadržavati po krovovima, travnjacima, trotoaru ali sada ga već ima i po kolovozu pa se saobraćaj odvija usporeno - kaže stanovnik Prijepolja.

