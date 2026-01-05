ZAVEJANA SRBIJA: Sneg na mnogim deonicama - RHMZ najavljuje novu turu padavina (VIDEO)
U VEĆEM delu Srbije od juče ujutro padaju i sneg i kiša. Saobraćaj je otežan. Nadležni, zbog ledene kiše, upozoravaju na opasne uslove za vožnju.
Na glavnim putevima raskvašeni sneg do 5 centimetara, u višim predelima do 10 centimetara
Pomoćnik izvršnog direktora sektora održavanja državnih puteva prvog i drugog reda u JP "Putevi Srbije" Dragan Pavković izjavio je da su na auto-putevima i moto-putevima kolovozi vlažni do mestimične pojave raskvašenog snega do pet cenitimetara.
Pavković je rekao da se i na ostalim putevima prvog reda može očekivati raskvašeni sneg do pet centimetara.
- Na putevima drugog i trećeg prioriteta, pogotovo onim u višim predelima, za očekivati je pojavu rasklašenog snega na kolovozu i do 10 centimetara, pogotovo u delovima Srbije gde ti državni putevi prelaze preko planinskih i brdskih prevoja - rekao je Pavković za RTS.
On je naveo da su u proteklih 48 sati snežne padavine bile intenzivne, posebno na području zapadne, centralne i severne Srbije, i da su putari bili u četvrtom stepenu angažovanja.
Pavković je rekao da je u toku jučerašnjeg dana palo između 20 i 25 centimetara snega, a da je više od 1.200 putara bilo angažovano na 178 lokacija na teritoriji Srbije, kao i više od 300 vozila.
Apelovao je na vozače da zbog najavljene ledene kiše imaju zimsku opremu, odnosno zimske gume i lance, kao i da prilagode vožnju uslovima na putu i saobraćajnoj signalizaciji.
Pavković je podsetio da je na državnim putevima prvog reda propisana brzina od 60 km na čas tokom snežnih padavina, a na putevima drugog i trećeg prioriteta od 40 km na čas.
Na niškom aerodromu letovi se odvijaju redovno
Na niškom aerodromu "Konstanstin Veliki", putnički i kargo saobraćaj se danas odvija redovno i nema problema sa snegom i ledom, rečeno je na aerodromu.
Kako se navodi, vremenski uslovi su u Nišu dobri i red letenja se odvija po planu.
- Let za Beč je kasnio malo pri dolasku, ali ne zbog situacije na aerodromu Konstantin Veliki - navode sa niškog aerodroma.
Gradska uprava Beograd: Na terenu gradske službe u punom kapacitetu
Sve gradske službe u punom kapacitetu angažovane su na otklanjanju posledica velikih snežnih padavina na ulicama Beograda, kako bi saobraćaj, a prioritetno javni prevoz, normalno funkcionisao u otežanim uslovima, saopštila je Gradska uprava grada Beograda.
Od 9 časova juče ujutro palo je oko 20 centimetara snega, a na rubnim opštinama i višim delovima grada i više.
Sva javna komunalna preduzeća nalaze se u punom stepenu angažovanja i ekipe koje se nalaze na terenu rade na uspostavljanju normalnog funkcionisanja pre svega ulica prvog prioriteta, pešačkih prelaza, parkova, javnih površina, stajališta javnog gradskog prevoza, navodi se u saopštenju.
- Na ulicama Beograda angažovano je 1.072 radnika javnih komunalnih preduzeća i 268 vozila i sredstva mehanizacije. JKP 'Beograd-put' se nalazi u trećem stepenu angažovanja na gradskim saobraćajnicama. Samo u prvih 12 sati posuto je 389 tona soli i 192 tone mešavine agregata - precizira se u saopštenju.
Kako se dodaje, i ekipe „Gradske čistoće”, „Zelenila – Beograd”, „Parking servisa” i drugih javnih komunalnih preduzeća, u skladu sa svojim obavezama, uklanjaju sneg sa prilaza pešačkih prelaza, stepeništa, pasarela, podzemnih prolaza, trotoara širim od pet metara, pešačkih zona, parkovskih i zelenih površina, javnih parkirališta.
U saopštenju se napominje da je na određenim lokacijama bilo problema u funkcionisanju linija javnog gradskog prevoza, što je sukcesivno rešavano.
Večeras stiže nova tura snega - RHMZ niže upozorenja
U Srbiji danas oblačno i u većem delu zemlje hladno, dok će na severu i zapadu biti ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod nula stepeni sa uglavnom snežnim padavinama uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
U ostalom delu zemlje padaće sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje, dok će na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije vreme sa kišom. Više o tome čitajte OVDE
Sneg na mnogim deonicama
Prema informacijama Uprave granične policije u 07.15 časova, na graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštilo je JP "Putevi Srbije".
Iz ovog preduzeća apeluju na učesnike u saobraćaju da koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Zbog predstojećih praznika, kako navode, očekuju povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.
JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba Zimske službe u 5.09 časova, saopštilo je da snega ima na mnogim deonicama najopterećenijih putnih pravaca prvog, kao i drugog i trećeg prioriteta održavanja, debljine do pet centimetara, dok je kolovoz vlažan, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.
BONUS VIDEO: Božićno seoce ispred Skupštine Srbije
