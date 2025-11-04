(MAPE) ZIMSKI DANI STIŽU U SRBIJU, BIĆE I SNEGA: Stigla detaljna prognoza za naredni period, najniža temperatura tek nešto iznad nule
POSLE skoro letnjih temperatura, početak nove nedelje donosi pravu jesen u Srbiji sa zahlađenjem i kišom, dok će kraj novembra obeležiti zimski dani uz mogući prvi sneg i u nižim predelima.
U Srbiji će danas na severu i zapadu biti pretežno sunčano, ujutro ponegde sa slabim prizemnim mrazem, najavio je RHMZ.
- U ostalim krajevima ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 2 na severu do 11 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 11 do 16 stepeni.
Odzvonilo Miholjskom letu
Ivan Ristić kaže za medije da nas posle takozvanog zakasnelog Miholjskog leta sredinom meseca čeka pravo jesenje, a potom i zimsko vreme.
- U danima kada bude hladnije očekuje se da jutarnja temperatura bude od nule do pet stepeni. Tokom vedrih noći i kada bude magle možemo očekivati mraz. Pojedini modeli prikazuju da tokom maglovitih dana temperatura neće prelaziti 10 stepeni - najavljuje Ristić.
Zimsko vreme krajem meseca
Prema njegovim rečima, prvo jače zahlađenje koje bi donelo sneg u nižim predelima očekuje se u trećoj dekadi meseca.
- Zasad je procena da bi to moglo da se dogodi 24. novembra. Polarni vrtlog će slabiti u tom periodu i doneće prodore hladnog vazduha sa severa i severoistoka, a s tim se slažu i modeli. Inače, polarni vrtlog je velika zimska cirkulacija hladnog vazduha iznad polarnih regiona koja utiče na vremenske uslove širom sveta. Kad je vrtlog snažan, on zadržava hladan vazduh, što rezultira blažim zimama u Srbiji.
- Ako se vrtlog uruši, hladni arktički vazduh prodire do nižih geografskih širina, donoseći drastične promene, kao što su izuzetno niske temperature, padavine, sneg i led - objašnjava Ristić i najavljuje da ćemo iz letnjih temperatura ući u jesen, a onda i u zimu.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
MRAZ I SUNCE, STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za utorak, 4. novembar
04. 11. 2025. u 00:00
DETALjNO PO DANIMA: Vremenska prognoza za sedmicu pred nama
03. 11. 2025. u 14:03
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)