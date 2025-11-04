Društvo

(MAPE) ZIMSKI DANI STIŽU U SRBIJU, BIĆE I SNEGA: Stigla detaljna prognoza za naredni period, najniža temperatura tek nešto iznad nule

В.Н.

04. 11. 2025. u 07:38

POSLE skoro letnjih temperatura, početak nove nedelje donosi pravu jesen u Srbiji sa zahlađenjem i kišom, dok će kraj novembra obeležiti zimski dani uz mogući prvi sneg i u nižim predelima.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

U Srbiji će danas na severu i zapadu biti pretežno sunčano, ujutro ponegde sa slabim prizemnim mrazem, najavio je RHMZ.

- U ostalim krajevima ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 2 na severu do 11 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 11 do 16 stepeni.

 

Foto: Printskrin/Ivan Ristić

 

 

Odzvonilo Miholjskom letu 

Ivan Ristić kaže za medije da nas posle takozvanog zakasnelog Miholjskog leta sredinom meseca čeka pravo jesenje, a potom i zimsko vreme.

- U danima kada bude hladnije očekuje se da jutarnja temperatura bude od nule do pet stepeni. Tokom vedrih noći i kada bude magle možemo očekivati mraz. Pojedini modeli prikazuju da tokom maglovitih dana temperatura neće prelaziti 10 stepeni - najavljuje Ristić.

 

Foto: Printskrin/Ivan Ristić

 

 

 

Foto: Printskrin/Ivan Ristić

 

 

Zimsko vreme krajem meseca

Prema njegovim rečima, prvo jače zahlađenje koje bi donelo sneg u nižim predelima očekuje se u trećoj dekadi meseca.

Foto: Printskrin/Ivan Ristić

 

- Zasad je procena da bi to moglo da se dogodi 24. novembra. Polarni vrtlog će slabiti u tom periodu i doneće prodore hladnog vazduha sa severa i severoistoka, a s tim se slažu i modeli. Inače, polarni vrtlog je velika zimska cirkulacija hladnog vazduha iznad polarnih regiona koja utiče na vremenske uslove širom sveta. Kad je vrtlog snažan, on zadržava hladan vazduh, što rezultira blažim zimama u Srbiji.

- Ako se vrtlog uruši, hladni arktički vazduh prodire do nižih geografskih širina, donoseći drastične promene, kao što su izuzetno niske temperature, padavine, sneg i led - objašnjava Ristić i najavljuje da ćemo iz letnjih temperatura ući u jesen, a onda i u zimu.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

