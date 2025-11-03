Društvo

NOVO ISKLJUČENJE VODE: Kreće večeras, a trajaće danima - pripremite zalihe

В.Н.

03. 11. 2025. u 17:36

EKIPE Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže na opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, od danas do subote, 8. novembra 2025. godine.

Foto: I. Marinković

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 06.00 sati osetiće sledeći potrošači:

  • 3/4.11.2025. godine – blokovi 44, 45 i naselje Dr Ivana Ribara,
  • 4/5.11.2025. godine – blokovi 61, 62, 63 i delovi Bloka 64,
  • 5/6.11.2025. godine – naselja Surčin, Dobanovci, Ugrinovci i Grmovac,
  • 6/7.11.2025. godine – naselje Bežanijska kosa, mesna zajednica 3 i potez od naselja Surčin do raskrsnice za Bečmen i Jakovo i od raskrsnice na potezu Bečmen – Petrovčić,
  • 7/8.11.2025. godine – raskrsnica naselja Jakovo – Boljevci – Progar.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, navodi se u saopštenju Beogradskog vodovoda i kanalizacije. 

03. 11. 2025. u 20:47

03. 11. 2025. u 20:47

03. 11. 2025. u 19:05

03. 11. 2025. u 19:05

