PROMENLJIVO VREME U ČITAVOJ SRBIJI: Smena mraza, magle i sunca, a evo kad nas očekuje ozbiljnije zahlađenje - Spremite kišobrane

UJUTRO mestimično slab mraz, ponegde u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka zapadne, jugozapadne i južne Srbije i magla, prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto:N. Živanović

Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 8 do 13 °S. Uveče i tokom noći u nižim predelima ponovo se ponegde očekuju niska oblačnost i magla. Uveče malo i umereno oblačno, u nižim predelima ponovo se ponegde očekuje niska oblačnost ili magla. Vetar slab, promenljiv.

Foto: Printscreen/RHMZ Temperatura izmerena u 7 časova

Narednih dana hladnije

U subotu pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini, Bačkoj i Sremu, kao i kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije gde će se magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana.

Foto: Printscreen/RHMZ Prognoza za danas i sutra



U nedelju oblačno i hladno, osim u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije gde će biti sunčano.

Početkom sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar, pa će magla i niska oblačnost biti češće u Timočkoj Krajini gde se očekuje i sipeća kiša, na zapadu Vojvodine, kao i na zapadu i jugu zemlje.



