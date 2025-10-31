(MAPE) POLARNI VRTLOG SLABI, A TO NIJE DOBRA VEST: Preti ledeni udar na samom startu zime, a prvi obrt već na početku novembra

U SRBIJI će do 3. novembra biti neobično toplo za ovo doba godine sa maksimalnim temperaturama do 25 stepeni, a zatim će uz kratkotrajne padavine doći do obrta koji će spustiti temperaturu vazduha na prosečne vrednosti. U prvoj polovini novembra se ne očekuje jače zahlađenje, ali već u drugoj treba računati na češće prodore hladnog vazduha.

Foto: SWE

Da li to znači da će i prvi zimski mesec – decembar biti hladniji zavisi od više pojava, međutim, ključnu ulogu u prognozi odigraće polarni vrtlog.

SLABIJI POLARNI VRTLOG I IZNENAĐUJUĆE HLADAN POČETAK ZIME

Najnovije prognoze najavljuju usporavanje stratosferskih vetrova što govori da dolazi i do usporavanja ili slabljenja polarnog vrtloga, i prema najavi meteorološkog sajta “Severe Weather Europe” “izgleda da nas očekuje zanimljiv početak klimatološke zime 2025/2026.”

Meteorolozi poručuju da kasna jesen pokazuje dinamičan vremenski obrazac i da bi početak zime, od 1. decembra, mogao da bude iznenađujuće hladan.

Kako su nedavno objasnili stručnjaci ovog sajta, polarni vrtlog, odnosno, velika zimska cirkulacija hladnog vazduha koja se proteže kroz više slojeve atmosfere iznad polarnih područja, uvek igra glavnu ulogu tokom zimske sezone u razvoju vremena, od dnevnog do nedeljnog. Ali, ove godine počinje neobično slabo, što omogućava promene i aktivnosti koje u budućnosti izgledaju dobro za sve koji priželjkuju hladniju i snežniju zimu.

DžOKER ZA PREDSTOJEĆU ZIMSKU SEZONU

Od pojave novog Polarnog vrtloga u septembru, pokazao je prilično neobičan razvoj i mogao bi biti jedan od džokera za predstojeću zimsku sezonu.

- Jak polarni vrtlog obično znači jaku polarnu cirkulaciju i mlaznu struju. Ovo zadržava hladniji vazduh u Arktičkom krugu, stvarajući blaže uslove za veći deo SAD-a i Evrope. Slab polarni vrtlog može stvoriti poremećen obrazac mlazne struje i jak vremenski odgovor. Kao rezultat toga, teže mu je da zadrži hladni vazduh, koji sada može slobodnije da izlazi iz polarnih regiona u SAD ili druge regione srednjih geografskih širina – objasnili su meteorolozi.

Foto printskrin Severe Weather Europe, Weather Bell

PROGNOZA PRITISKA

U najnovijoj dugoročnoj prognozi “Severe Weather Europe” zaključeno je da posmatrajući prvu nedelju novembra, petodnevna prognoza pritiska pokazuje dva područja niskog pritiska, jedno iznad istočne Kanade i jedno iznad severozapada Pacifika.

Dok se iznad SAD-a nalazi se greben visokog pritiska, sa graničnom tačkom iznad jugoistoka, što donosi hladniju vazdušnu masu nego obično, područje niskog pritiska iznad severnog Atlantika doprinosi povećanju pritiska iznad zapadne i severne Evrope i u prognozi za prvu nedelju novembra su uglavnom natprosečne temperature iznad kontinenta. Izuzetak je iznad centralnih delova, gde će mala granična temperatura održati niske temperature.

Foto printskrin Severe Weather Europe, Weather Bell

OBRT I ANOMALIJE PRITISKA

Srednjemesečna prognoza za Evropu pokazuje da će toplija vazdušna masa nastaviti da se kreće iznad severa i severoistoka. Ali iznenađujuće, vidi se trend prelaska sa normalnog na hladniji u centralnim, zapadnim i severozapadnim delovima.

Za prvu nedelju meteorološke zime 2025/2026., prošireni modeli pokazuju obrt obrasca pritiska. Sa anomalijom visokog pritiska iznad Grenlanda i polarnih regiona, glavna područja niskog pritiska će se pomeriti iznad istočnog dela SAD-a, istočne Kanade i severne Evrope.

-To znači da se očekuje greben iznad zapadnog dela SAD-a, sa višim pritiskom verovatno i iznad južno-centralne Evrope – objašnjavaju meteorolozi.

POVEĆANjE SNEŽNE POKRIVENOSTI

Dodaju da se posmatrajući Evropu za početak zime vidi efekat sistema niskog pritiska iznad severa. Tamo je prisutno područje normalnih ili nižih temperatura, sa toplijom vazdušnom masom iznad ostatka kontinenta, ispod anomalije visokog pritiska.

- Takođe imamo produženu prognozu snežnih padavina za prvu nedelju meteorološke zime širom Evrope, glavne zone za snežne padavine su uglavnom povezane sa višim nadmorskim visinama u centralnim delovima, što se očekuje pod toplijom nego običnom vazdušnom masom. Prognozira se da će snežna pokrivenost sezonski početi da se povećava iznad severnih i severoistočnih delova. Pažljivo ćemo pratiti razvoj događaja, posebno zato što stratosferske prognoze za početak decembra pokazuju neobično usporavanje/slabljenje Polarnog vrtloga-objavljeno je na sajtu.

Foto printskrin Severe Weather Europe, Weather Bell

POVRATAK HLADNIJE ZIME

Meteorolog Ivan Ristić potvrđuje za „Blic“ da sa dolaskom Polarnog vrtloga stiže vazduh sa severnog pola. Temperatura tada počinje da pada. U trećoj dekadi novembra očekuje prve snežne padavine u i nižim predelima.

- Atmosferske oscilacije pokazuju da će zima biti hladnija. Češće će padati sneg, temperatura će padati ispod 0 stepeni. Sve ukazuje na povratak zime kakva je bila 80-tih godina prošlog veka. Na planinama bi moglo da bude i do -20 stepeni, dok bi u nižim predelima povremeno bilo oko -10 do -12 stepeni – kaže Ristić.

