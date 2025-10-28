U SRBIJU STIŽE MIHOLJSKO LETO! Ovaj dan doneće nam čak 25 stepeni
POSLE veoma promenljivog vremena, Srbiju konačno očekuje stabilizacija vremena. Vazdušni pritisak je u porastu i to će biti uvod u zakasnelo miholjsko leto koje je pred nama.
Već danas u Srbiji sunčano, ali i dalje prohladno, uz temperature od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15.
Od sutra sledi priliv toplije vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, pa će narednih dana biti i osetno toplije. Maksimalna temperatura biće u sredu od 18 do 22°C, u Beogradu do 20 stepeni.
O četvrtka do kraja sedmice biće veoma toplo, uz smenu sunčanih i obačnih intervala. Maksimalna temperatura u većini predela biće do 22-23°C, lokalno i do čak 25 stepeni, a najtoplije biće u petak.
S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 14 do 17 stepeni, one će narednih dana biti za 7-8 stepeni više od napomenutog proseka.
Oko 3. novembra sledi manji pad temperature vazduha, uz prolazne padavine, da bi se potom nastavilo toplo i stabilno vreme, koje bi potrajalo dobrim delom tokom prve polovine novembra.
(Telegraf)
